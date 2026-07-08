IT. Сетевое оборудование: Yadro выпустило инструменты Kornfeld.Satellites для упрощения подключения коммутаторов Kornfeld к системам мониторинга сети

09.07.2026, MForum.ru

Когда в проекте разворачивают сетевое оборудование, мало его просто установить и настроить. Чтобы сеть нормально работала в реальных условиях, нужно еще подключить коммутаторы к системе мониторинга, вписать в рабочие инструкции и регламенты и дать инженерам доступ к данным – чтобы они могли вовремя замечать неполадки и устранять проблемы.

Зачастую это делают вручную: специалисты сами подбирают нужные показатели (метрики), проверяют данные, собирают дашборды (экраны с графиками). Все это требует много времени, из-за этого затягивается запуск инфраструктуры.

фото - пресс-службы Yadro

В первый релиз Kornfeld.Satellites входят готовые шаблоны для распространенной системы мониторинга Zabbix и дашборды для Grafana, программы, где удобно смотреть графики и данные. С их помощью можно отслеживать:

общее состояние коммутатора;

показания аппаратных датчиков (температуры, напряжения);

работу портов и интерфейсов;

различные сетевые процессы

«Мы развиваем инфраструктурную экосистему Yadro с фокусом на весь цикл работы оборудования у заказчика — от интеграции в действующую инфраструктуру до повседневного сопровождения. Kornfeld.Satellites помогает сделать этот процесс более управляемым: сетевые команды получают готовые инструменты для мониторинга и диагностики. Чем быстрее сеть переходит в промышленную эксплуатацию, тем раньше она начинает создавать ценность для бизнеса. Kornfeld.Satellites сокращает этот путь», – отмечает Тахир Абаев, директор по развитию сетевых продуктов Yadro.

Yadro уже применяло этот подход для серверов и СХД, вместе с оборудованием заказчики получали компоненты, которые упрощают эксплуатацию. Теперь, как видим, тот же подход применяют для сетевого оборудования – чтобы ускорять ввод сетей в промышленную эксплуатацию и не менять привычные рабочие процессы.

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теги: айти Yadro мониторинг сети программное обеспечение

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