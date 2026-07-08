IT. Сетевое оборудование: Yadro выпустило инструменты Kornfeld.Satellites для упрощения подключения коммутаторов Kornfeld к системам мониторинга сети

MForum.ru
09.07.2026,
Когда в проекте разворачивают сетевое оборудование, мало его просто установить и настроить. Чтобы сеть нормально работала в реальных условиях, нужно еще подключить коммутаторы к системе мониторинга, вписать в рабочие инструкции и регламенты и дать инженерам доступ к данным – чтобы они могли вовремя замечать неполадки и устранять проблемы.
Зачастую это делают вручную: специалисты сами подбирают нужные показатели (метрики), проверяют данные, собирают дашборды (экраны с графиками). Все это требует много времени, из-за этого затягивается запуск инфраструктуры.
фото - пресс-службы Yadro
В первый релиз Kornfeld.Satellites входят готовые шаблоны для распространенной системы мониторинга Zabbix и дашборды для Grafana, программы, где удобно смотреть графики и данные. С их помощью можно отслеживать:
«Мы развиваем инфраструктурную экосистему Yadro с фокусом на весь цикл работы оборудования у заказчика — от интеграции в действующую инфраструктуру до повседневного сопровождения. Kornfeld.Satellites помогает сделать этот процесс более управляемым: сетевые команды получают готовые инструменты для мониторинга и диагностики. Чем быстрее сеть переходит в промышленную эксплуатацию, тем раньше она начинает создавать ценность для бизнеса. Kornfeld.Satellites сокращает этот путь», – отмечает Тахир Абаев, директор по развитию сетевых продуктов Yadro.
Yadro уже применяло этот подход для серверов и СХД, вместе с оборудованием заказчики получали компоненты, которые упрощают эксплуатацию. Теперь, как видим, тот же подход применяют для сетевого оборудования – чтобы ускорять ввод сетей в промышленную эксплуатацию и не менять привычные рабочие процессы.
--
✓ подписаться на tg-канал
✓ Бойко про телеком в VK
--
теги: айти Yadro мониторинг сети программное обеспечение
--
Публикации по теме:
08.07.2026. Yadro объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ
02.07.2026. «Активная Фотоника» разработала непрерывный аппаратный автофокус
26.06.2026. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите
25.06.2026. В России восстановился рынок госзакупок VPN и защищенных каналов связи
03.06.2026. Отечественный OpenSource в 2026 году – обзор от аналитиков ICT.Moscow и Мос.Хаба
29.05.2026. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05.2026. 6G RAN: что известно и что неизвестно
18.05.2026. МегаФон и Yadro запустили первую отечественную БС в городе-миллионнике
06.05.2026. T2 импортзаместила решение PCRF разработкой Bercut
06.05.2026. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
05.05.2026. Минцифры сочло маркировку решений на основе открытого кода преждевременной
30.04.2026. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
29.04.2026. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04.2026. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
27.04.2026. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04.2026. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04.2026. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04.2026. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
23.04.2026. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04.2026. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
09.07. Yadro выпустило инструменты Kornfeld.Satellites для упрощения подключения коммутаторов Kornfeld к системам мониторинга сети
09.07. МТС установил систему видеонаблюдения в ЖК в центре Благовещенска
09.07. В лаборатории кибербезопасности Servicepipe выявили новый способ атаки, позволяющий обходить механизмы двухфакторной аутентификации
08.07. SpaceX запустила первый в мире коммерческий спутник с бета-вольтаическим источником энергии
08.07. Yadro объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ
08.07. Мошенники продолжают звонить – 26% от нежелательных вызовов приходятся на 5 регионов
08.07. МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области
08.07. Билайн запустил новые БС 4G в пригороде Самары и в селах области
07.07. МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr
07.07. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»
07.07. Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме
07.07. «Солнечная система» от OpenAI станет публично доступна с 9 июля
07.07. "Правообладатели" хотят остановить развитие ИИ в России?
07.07. МегаФон ускорил мобильный интернет в Бухте Патрокла во Владивостоке
07.07. МТС развивает сеть фиксированного интернет-доступа в Кирове – подключено еще 2 тысячи семей
09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера
09.07. Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии
08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност
08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном
08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года
07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч
07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля
07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран
06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G
06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч
03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS
03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos
02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч
02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн
01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса
01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243
01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных
30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243
30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением