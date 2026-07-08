IT. Сетевое оборудование: Yadro выпустило инструменты Kornfeld.Satellites для упрощения подключения коммутаторов Kornfeld к системам мониторинга сети

MForum.ru

IT. Сетевое оборудование: Yadro выпустило инструменты Kornfeld.Satellites для упрощения подключения коммутаторов Kornfeld к системам мониторинга сети

09.07.2026, MForum.ru

Когда в проекте разворачивают сетевое оборудование, мало его просто установить и настроить. Чтобы сеть нормально работала в реальных условиях, нужно еще подключить коммутаторы к системе мониторинга, вписать в рабочие инструкции и регламенты и дать инженерам доступ к данным – чтобы они могли вовремя замечать неполадки и устранять проблемы.

Зачастую это делают вручную: специалисты сами подбирают нужные показатели (метрики), проверяют данные, собирают дашборды (экраны с графиками). Все это требует много времени, из-за этого затягивается запуск инфраструктуры.

 

Yadro выпустило инструменты Kornfeld.Satellites для упрощения подключения коммутаторов Kornfeld к системам мониторинга сети

фото - пресс-службы Yadro

 

В первый релиз Kornfeld.Satellites входят готовые шаблоны для распространенной системы мониторинга Zabbix и дашборды для Grafana, программы, где удобно смотреть графики и данные. С их помощью можно отслеживать:

  • общее состояние коммутатора;
  • показания аппаратных датчиков (температуры, напряжения);
  • работу портов и интерфейсов;
  • различные сетевые процессы

«Мы развиваем инфраструктурную экосистему Yadro с фокусом на весь цикл работы оборудования у заказчика — от интеграции в действующую инфраструктуру до повседневного сопровождения. Kornfeld.Satellites помогает сделать этот процесс более управляемым: сетевые команды получают готовые инструменты для мониторинга и диагностики. Чем быстрее сеть переходит в промышленную эксплуатацию, тем раньше она начинает создавать ценность для бизнеса. Kornfeld.Satellites сокращает этот путь», – отмечает Тахир Абаев, директор по развитию сетевых продуктов Yadro.

Yadro уже применяло этот подход для серверов и СХД, вместе с оборудованием заказчики получали компоненты, которые упрощают эксплуатацию. Теперь, как видим, тот же подход применяют для сетевого оборудования – чтобы ускорять ввод сетей в промышленную эксплуатацию и не менять привычные рабочие процессы.

--

подписаться на tg-канал
Бойко про телеком в VK 

--

теги: айти Yadro мониторинг сети программное обеспечение

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

08.07.2026. Yadro объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ

02.07.2026. «Активная Фотоника» разработала непрерывный аппаратный автофокус

26.06.2026. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите

25.06.2026. В России восстановился рынок госзакупок VPN и защищенных каналов связи

03.06.2026. Отечественный OpenSource в 2026 году – обзор от аналитиков ICT.Moscow и Мос.Хаба

29.05.2026. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749

28.05.2026. 6G RAN: что известно и что неизвестно

18.05.2026. МегаФон и Yadro запустили первую отечественную БС в городе-миллионнике

06.05.2026. T2 импортзаместила решение PCRF разработкой Bercut

06.05.2026. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249

05.05.2026. Минцифры сочло маркировку решений на основе открытого кода преждевременной

30.04.2026. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2

29.04.2026. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

29.04.2026. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

27.04.2026. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов

27.04.2026. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов

27.04.2026. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро

24.04.2026. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189

23.04.2026. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы

23.04.2026. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

09.07. Yadro выпустило инструменты Kornfeld.Satellites для упрощения подключения коммутаторов Kornfeld к системам мониторинга сети

09.07. МТС установил систему видеонаблюдения в ЖК в центре Благовещенска

09.07. В лаборатории кибербезопасности Servicepipe выявили новый способ атаки, позволяющий обходить механизмы двухфакторной аутентификации

08.07. SpaceX запустила первый в мире коммерческий спутник с бета-вольтаическим источником энергии

08.07. Yadro объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ

08.07. Мошенники продолжают звонить – 26% от нежелательных вызовов приходятся на 5 регионов

08.07. МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области

08.07. Билайн запустил новые БС 4G в пригороде Самары и в селах области

07.07. МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr

07.07. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»

07.07. Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме

07.07. «Солнечная система» от OpenAI станет публично доступна с 9 июля

07.07. "Правообладатели" хотят остановить развитие ИИ в России?

07.07. МегаФон ускорил мобильный интернет в Бухте Патрокла во Владивостоке

07.07. МТС развивает сеть фиксированного интернет-доступа в Кирове – подключено еще 2 тысячи семей

Все статьи >>

Новости

09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера

09.07. Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии

08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност

08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном

08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года

07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч

07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля

07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран

06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G

06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч

03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS

03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos

02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч

02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн

01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса

01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243

01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных

30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243

30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430

29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: