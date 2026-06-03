Отечественное ПО: Отечественный OpenSource в 2026 году – обзор от аналитиков ICT.Moscow и Мос.Хаба

03.06.2026, MForum.ru

Российские аналитики подготовили отчет, посвященный теме отечественного ПО с открытым кодом.

С этим документом, доступным по ссылке, имеет смысл ознакомиться. Ценность объемного обзора в том, что в нем вы найдете:

почти 80 исследований, статей, интервью, новостей, нормативных документов, а также страницы сообществ, сайты инициатив и российских площадок для работы с кодом и хранения проектов объединены в одном материале;

изложены почти все значимые этапы развития индустрии;

выделены ключевые категории участников сообщества;

описана специфика российского сегмента (барьеры, правовое поле и не только);

собраны и актуализированы прогнозы развития разных лет.

А для того, чтобы убедить вас в интересности и полезности данного отчета, вот подборка фактов из него:

индивидуальные разработчики, команды компаний, а также научных и образовательных учреждений и контрибьюторы образуют ядро отечественного Open Source;

большинство участников инициатив Open Source занимаются этим бескорыстно;

после 2022 года снижается число новых проектов от российских авторов на GitHub, однако растет их количество на площадке для ИИ — Hugging Face;

средняя продолжительность развития самых первых репозиториев Open Source составляет 13 лет;

в настоящее время доступно более пяти отечественных репозиториев для размещения кода;

в 2026 году уровень использования компаниями открытого кода приблизился к 90%;

абсолютным лидером среди регионов по числу проектов в открытом доступе является Москва;

фрагментарность внутренних сообществ, отсутствие системности и культуры совместной разработки создают естественные барьеры для российского Open Source;

одно из возможных направлений, в котором ожидается наибольшая активность в развитии Open Source в ближайшие годы, - это искусственный интеллект.

Скачать обзор (.pdf, 22 стр.)

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теги: айти ИИ искуственный интеллект open source опенсорс российское программное обеспечение с открытым кодом аналитика

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