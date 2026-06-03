Отечественное ПО: Отечественный OpenSource в 2026 году – обзор от аналитиков ICT.Moscow и Мос.Хаба

MForum.ru

Отечественное ПО: Отечественный OpenSource в 2026 году – обзор от аналитиков ICT.Moscow и Мос.Хаба

03.06.2026, MForum.ru

Российские аналитики подготовили отчет, посвященный теме отечественного ПО с открытым кодом.

С этим документом, доступным по ссылке, имеет смысл ознакомиться. Ценность объемного обзора в том, что в нем вы найдете:

  • почти 80 исследований, статей, интервью, новостей, нормативных документов, а также страницы сообществ, сайты инициатив и российских площадок для работы с кодом и хранения проектов объединены в одном материале;
  • изложены почти все значимые этапы развития индустрии;
  • выделены ключевые категории участников сообщества;
  • описана специфика российского сегмента (барьеры, правовое поле и не только);
  • собраны и актуализированы прогнозы развития разных лет.

А для того, чтобы убедить вас в интересности и полезности данного отчета, вот подборка фактов из него:

  • индивидуальные разработчики, команды компаний, а также научных и образовательных учреждений и контрибьюторы образуют ядро отечественного Open Source;
  • большинство участников инициатив Open Source занимаются этим бескорыстно;
  • после 2022 года снижается число новых проектов от российских авторов на GitHub, однако растет их количество на площадке для ИИ — Hugging Face;
  • средняя продолжительность развития самых первых репозиториев Open Source составляет 13 лет;
  • в настоящее время доступно более пяти отечественных репозиториев для размещения кода;
  • в 2026 году уровень использования компаниями открытого кода приблизился к 90%;
  • абсолютным лидером среди регионов по числу проектов в открытом доступе является Москва;
  • фрагментарность внутренних сообществ, отсутствие системности и культуры совместной разработки создают естественные барьеры для российского Open Source;
  • одно из возможных направлений, в котором ожидается наибольшая активность в развитии Open Source в ближайшие годы, - это искусственный интеллект.

Скачать обзор (.pdf, 22 стр.)

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теги: айти ИИ искуственный интеллект open source опенсорс российское программное обеспечение с открытым кодом аналитика

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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