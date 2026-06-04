ИТ. Программные роботы: МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr

MForum.ru

ИТ. Программные роботы: МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr

07.07.2026, MForum.ru

Программные роботы – это программы, которые автоматизируют труд сотрудников офиса, выполняя рутинные действия. Они собирают данные для отчетов, переносят информацию между различными корпоративными системами, формируют документы, способны найти необходимые сведения. Чем больше появляется в компании таких помощников, тем сложнее управлять ими. Чтобы решить эту проблему в МегаФон появилась идея платформы Zephyr, как единого центра контроля и управления.

После запуска платформы, процесс работы с программными роботами выглядит так – сотруднику достаточно открыть специальное приложение, выбрать и запустить нужного робота: система самостоятельно определит, какие программы ему доступны, предоставит их актуальные версии. Система автоматически сообщает о технических сбоях, передает специалистам данные для поиска их причин. Зачастую проблема выявляется, а иногда и решается, еще до того, как первые пользователи обратятся с жалобами.

На платформу Zephyr, как сообщает оператор уже переведен виртуальный помощник контактного центра, которым одновременно пользуются около 600 сотрудников. Он помогает обработать около 7 тысяч запросов абонентов ежедневно, экономя около 3.5 тысяч рабочих часов в месяц.

Собственное решение, по оценкам компании, позволяет МегаФону экономить десятки миллионов рублей в год на внешних лицензиях, дополнительных серверных ресурсах, доработке сторонних платформ.

Сейчас разработчики изучают сценарии, в котором программных роботов на платформе дополнят ИИ-агентами: ИИ сможет анализировать задачу, предлагать решение, а робот – выполнять необходимые действия в корпоративных системах. ||

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теги: телеком айти программные роботы централизованные платформы МегаФон автоматизация офиса

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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