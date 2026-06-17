Слухи: Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля

MForum.ru

Слухи: Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля

10.07.2026, MForum.ru

Компания Realme готовит к запуску в Индии новый смартфон Narzo 100x 5G. Презентация устройства состоится 15 июля, а уже сейчас на промостраницах Amazon и Realme раскрыты его ключевые характеристики. Новинка получила ёмкий аккумулятор и высокую частоту обновления экрана.

Модель оснащена 6.67-дюймовым дисплеем с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Основной упор сделан на автономность: батарея ёмкостью 8000 мАч, по заявлению производителя, обеспечивает до трёх дней использования. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт, а также функции обходной зарядки для игр и реверсивной зарядки для питания других устройств. Толщина корпуса при этом составляет 8.8 мм.

Аппаратной основой служит 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300 с поддержкой 5G. Смартфон получит до 256 ГБ встроенной памяти, а оперативную память можно увеличить до 14 ГБ за счёт использования части накопителя. Система охлаждения включает испарительную камеру площадью 5300 мм² и программные оптимизации.

Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором. Программное обеспечение realme UI 7.0 включает интеграцию функций Google Gemini . Среди других фишек — возможность настраивать светодиодный индикатор Pulse Light с выбором из девяти цветов и пяти режимов работы.

Корпус получил защиту от пыли и воды по стандарту IP65 и сертификат MIL-STD-810H, подтверждающий устойчивость к падениям с высоты до 1.8 метра. Устройство будет доступно в чёрном и оранжевом цветах . Продажи стартуют через официальный сайт Realme и Amazon India.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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