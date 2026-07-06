Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран

07.07.2026, MForum.ru

Линейка Vivo X300, в которой уже числятся пять моделей, похоже, скоро пополнится шестым представителем. Инсайдер Digital Chat Station обнародовал подробные спецификации смартфона Vivo X300e, позиционируемого как более доступная альтернатива флагманским устройствам серии.

Vivo X300 FE

Главное, что отличает новинку от модели X300 FE – увеличенный 6.59-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 1.5K . Батарея ёмкостью около 7100 мАч (в некоторых источниках фигурируют значения 7015 и 7100 мАч) также превосходит по объёму аккумулятор X300 FE . Несмотря на внушительные размеры, инженерам удалось сохранить компактную толщину корпуса — менее 8 мм, а вес устройства составит около 203 граммов.

Изменения коснулись и дизайна. Вместо привычного для серии горизонтального или круглого расположения камер, X300e получит квадратный блок, смещённый к левому верхнему углу. В остальном смартфон сохраняет флагманский уровень: металлическая рамка, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и камеры Zeiss.

Аппаратной основой служит тот же процессор Snapdragon 8 Gen 5, что и у X300 FE. В паре с ним работает быстрая память LPDDR5X и UFS 4.1, а максимальный объём встроенного хранилища может достигать 1 ТБ. Основная камера представлена тремя модулями: 50-МП главный сенсор, 50-МП перископный телевик с оптическим зумом и 8-МП ультраширокоугольный объектив. Разрешение фронтальной камеры также составляет 50 МП.

Батарея ёмкостью 7100 мАч с поддержкой 90-ваттной зарядки обеспечивает высокую автономность, а общая конфигурация делает X300e прямым конкурентом X300 FE, но с более крупным экраном и улучшенной автономностью.