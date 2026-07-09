Сетевое оборудование: Корпоративные сети бизнеса в 2026 году - аналитический обзор

MForum.ru

Сетевое оборудование: Корпоративные сети бизнеса в 2026 году - аналитический обзор

10.07.2026, MForum.ru

Цифры и тезисы из исследования OCS «Российский рынок сетевого оборудования 2026».

Корпоративные сети бизнеса в 2026 году - аналитический обзор

 

  • В половине корпоративных парков сетевому оборудованию меньше трёх лет. Зрелое оборудование - старше пяти лет - находится в эксплуатации лишь у 12% организаций.
  • Каждая вторая компания использует VPN для объединения удалённых филиалов. 64% средних, крупных и крупнейших организаций имеют географически распределённую структуру.
  • 8 из 10 компаний централизованно управляют корпоративной сетью. Бизнес делает ставку не только на централизованное управление, но и на разграничение доступа.
  • Половина компаний используют российский софт для мониторинга и управления сетью. 22% разработали и внедрили собственные инструменты.

Отчет: Российский рынок сетевого оборудования 2026, .pdf

--

подписаться на tg-канал ART и на канал Бойко про телеком в VK 

--

теги: сетевое оборудование аналитика аналитические обзоры корпоративные сети связи

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

09.07.2026. Yadro выпустило инструменты Kornfeld.Satellites для упрощения подключения коммутаторов Kornfeld к системам мониторинга сети

11.01.2026. Сети следующего поколения Wi-Fi и мобильной связи - чего ожидать в ближайшем будущем

19.12.2025. МТС в Забайкальском крае - МТС улучшила покрытие в предновогодней Чите

12.11.2025. Где искать частоты для 6G? Забудьте о mmWave!

26.03.2025. В Калининградской области запустили «полный цикл» сборки реестровых ноутбуков

19.02.2025. МТС в Амурской области - проведено масштабное обновление сети в 33 населенных пунктах, на очереди - Благовещенск

21.02.2024. Nokia переводит свое решение Cloud RAN на ИИ на базе NVidia

21.12.2023. Cloud RAN

29.09.2023. МТС запустила новое телеком-оборудование вдоль железной дороги во Владимирской области

03.11.2022. ВымпелКом сталкивается с проблемами, но пока что справляется с ними почти успешно

30.10.2022.  Спутниково-сотовая связь | NTC и D2C

27.09.2022. МегаФон обеспечил связью 4G/LTE новую ледовую арену Омска

29.10.2021.  Российские производители электроники

08.02.2021. Ростех заявляет о завершении разработки "первой отечественной" BS LTE-A "операторского класса" для диапазона 450 МГц

16.10.2020. Huawei возможно еще не потерял рынок Японии?

09.09.2020. Конспекты. Гульнара Хасьянова о перспективах рынка российского телеком-оборудования

17.06.2020.  Ericsson Mobility Report - 5G в России

18.05.2020. Роботы-самосвалы БЕЛАЗ подключили по 5G Билайн

28.01.2020. Новая политика UK - шаг в правильном направлении. Мнение Strand Consult

12.11.2019. Ericsson, Swisscom и Qualcomm запустили 5G DSS

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

10.07. SpaceX Gen3 - все более грандиозная программа

10.07. Корпоративные сети бизнеса в 2026 году - аналитический обзор

10.07. Fab2 – фаб фабов или как гаражный проект стал бизнесом, востребованным в отрасли

10.07. Micron увеличивает заявленные инвестиции в США до $250 млрд

09.07. Yadro выпустило инструменты Kornfeld.Satellites для упрощения подключения коммутаторов Kornfeld к системам мониторинга сети

09.07. МТС установил систему видеонаблюдения в ЖК в центре Благовещенска

09.07. В лаборатории кибербезопасности Servicepipe выявили новый способ атаки, позволяющий обходить механизмы двухфакторной аутентификации

08.07. SpaceX запустила первый в мире коммерческий спутник с бета-вольтаическим источником энергии

08.07. Yadro объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ

08.07. Мошенники продолжают звонить – 26% от нежелательных вызовов приходятся на 5 регионов

08.07. МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области

08.07. Билайн запустил новые БС 4G в пригороде Самары и в селах области

07.07. МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr

07.07. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»

07.07. Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме

Все статьи >>

Новости

10.07. Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля

10.07. HMD Arc 2 - бюджетник с улучшенным процессором и минимальными изменениями

10.07. Redmi Note 17 Pro – 9000 мАч, 5-летняя защита аккумулятора и бесплатная замена батареи

09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера

09.07. Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии

08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност

08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном

08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года

07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч

07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля

07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран

06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G

06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч

03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS

03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos

02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч

02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн

01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса

01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243

01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: