Горизонты технологий: SpaceX запустила первый в мире коммерческий спутник с бета-вольтаическим источником энергии

MForum.ru
08.07.2026,
7 июля 2026 года ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии Transporter-17. На борту ракеты находился 81 спутник. Среди них - аппарат BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability - бета-вольтаический высоконадежный) компании City Labs из Флориды, который называют «первым в мире коммерческим спутником» с ядерным источником энергии.
Важно отметить, что у BOHR есть и традиционные солнечные панели. Это не просто дублирование подсистемы энергопитания, именно солнечные панели обеспечивают электроэнергией практически все операции спутника. Ядерная батарейка на основе технологии NanoTritium пока что способна выдавать лишь очень скромную мощность, ее роль – демонстрация того, что некоторые виды полезной нагрузки могут стабильно работать даже там, где недоступен свет от нашей звезды.
Как устроена «ядерная батарейка» BOHR
В ней содержится небольшое количество трития, то есть радиоактивного изотопа водорода с периодом полураспада 12.3 года, который испускает бета-частицы (электроны) (и антинейтрино, но это нас не интересует).
Электроны попадают в полупроводниковый преобразователь, обычно это структура на основе p-n перехода, как в диоде, например, на основе кремния, карбида кремния или арсенида галлия. Энергия бета-частицы формирует в полупроводнике электронно-дырочную пару – появляется свободный электрон и «дырка» (то есть незаполненная валентная связь, которая ведет себя как положительный заряд). В области p-n перехода существует так называемая область пространственного заряда – она создает внутреннее электрическое поле. Это поле разделяет электронно-дырочную пару, электрон устремляется в так называемую n-область, а дырка – в p-область.
На противоположных поверхностях полупроводника накапливаются заряды разного знака – возникает разность электрических потенциалов. Если подключить внешнюю цепь, по ней потечет электрический ток. Если сравнивать, то больше всего этот принцип действия похож на принцип действия фотоэлектрической батареи, но там полупроводник «накачивают» фотоны, а здесь – бета-частицы.
В реальных «ядерных батарейках» предпринимают различные меры по повышению долговечности их работы, а также повышению мощности, но все равно, обычно такие устройства способны обеспечивать ток, которого достаточно лишь для работы маломощных устройств, например, датчиков или микроэлектроники. Зато долго – годами, даже десятилетиями (с деградацией, старение и для батарей актуально).
Действительно впервые?
В связи с этим событием можно вспомнить, что уже немало лет в космических зондах (и для ряда других задач) используют РИТЭГи, радиоизотопные термоэлектрические генераторы. В них тепло от распада радиоактивного материала (зачастую использовали плутоний-238) создает разницу температур на термопарах, это обеспечивает ток. В бета-вольтаической системе не используется преобразование электроэнергия-тепло-электроэнергия, что позволяет говорить об их эффективности. Плюс на выходе получаем безобидный гелий-3 – стабильный, нерадиоактивный изотоп. Тем не менее, РИТЭГ это тоже "ядерная батарейка", ведь и в них источник энергии - деление ядер, поэтому бета-вольтаические батарейки - не первые ядерные батарейки и не первые ядерные батарейки в космосе.
Зачем все это нужно?
Это необходимо там, где недоступно солнечное излучение в привычных для нас оптическом и близких к нему диапазонах. Например, под землей, в глубоководье, в кратерах Луны, в открытом космосе вдалеке от Солнца, на спутниках дальних планет и т.п. Насколько активно будут применяться такие батареи, зависит от того, получится ли добиться от них существенного, на порядки, повышения генерируемой мощности.
А что у нас?
Если вы ожидали услышать привычное «мы сильно отстаем», то нет, как раз в этой теме есть серьезные наработки. В России тоже экспериментируют с тритиевыми источниками, а еще с источниками на изотопе никеля-63. Даже добились более высокой мощности источника – 1 мкВт/кв.см у источника, созданного ВНИИНМ. Но пока не удавалось получить к.п.д. преобразования излучения в электроэнергию, столь же высокого, как у американцев. В любом случае проблема та же, итоговая достигаемая мощность батареи очень скромная.
Мощности как правило достигают 200 нВт. Рекордные источники могут выдать 125 мкВт… Маловато будет… Это сужает возможные применения таких батареек до очень узких ниш. Так что пока что это все, скорее, интересные научные разработки, но с очень ограниченной практической полезностью.
--
✓ RUSmicro в Telegram l на MForum | в ВК
--
теги: горизонты технологий ядерные батарейки бета-вольтаические источники энергии спутники космические аппараты бета-вольтаика
--
Публикации по теме:
26.06.2026. IBM представила технологию, обещающую плотность размещения узлов от 7А
25.06.2026. Nokia Autonomous Network Fabric на платформе AWS – основа конкурентоспособности операторов в эпоху ИИ?
11.06.2026. От квантового распределения ключа к системам с оптическими вихрями
11.06.2026. В Южной Корее экспериментируют с комбинацией оксида цинка ZnO и теллура Te
10.06.2026. Nvidia претендует на серьезные позиции на рынке AI-RAN / 6G?
04.06.2026. Компания Muon Space – еще один претендент на участие в рынке космических ЦОД
03.06.2026. Ученые из Японии и США разработали кремниевый спинтронный p-бит
13.05.2026. «Вечный двигатель» или научный прорыв? Экс-сотрудник NASA привлёк $12 млн на чип, работающий "от квантового вакуума"
08.05.2026. Кремниевые осцилляторы вместо кубитов - корейский путь к сверхбыстрым вычислениям
28.04.2026. Samsung представила кристалл DRAM, созданный по техпроцессу менее 10-нм
26.04.2026. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники
24.04.2026. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
13.04.2026. Инженеры USC создали чип памяти, работающий при температуре 700 °C
24.03.2026. Норвежский стартап Lace Lithography привлек $40 млн на литографию с атомарным разрешением
19.03.2026. Южнокорейские ученые подтвердили возможность длительной работы ИИ-чипов в условиях космической радиации
16.03.2026. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов
12.03.2026. UMC и HyperLight объединили усилия для массового производства чиплетов на основе TFLN
12.03.2026. IBM и Lam Research объединяют усилия для разработки логики суб-1 нм
10.03.2026. Европа и Китай синхронно демонстрируют успех лазерной связи с геостационарными спутниками
10.03.2026. Потери света в фотонных чипах приближены к показателям оптоволокна
08.07. SpaceX запустила первый в мире коммерческий спутник с бета-вольтаическим источником энергии
08.07. Yadro объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ
08.07. Мошенники продолжают звонить – 26% от нежелательных вызовов приходятся на 5 регионов
08.07. МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области
08.07. Билайн запустил новые БС 4G в пригороде Самары и в селах области
07.07. МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr
07.07. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»
07.07. Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме
07.07. «Солнечная система» от OpenAI станет публично доступна с 9 июля
07.07. "Правообладатели" хотят остановить развитие ИИ в России?
07.07. МегаФон ускорил мобильный интернет в Бухте Патрокла во Владивостоке
07.07. МТС развивает сеть фиксированного интернет-доступа в Кирове – подключено еще 2 тысячи семей
07.07. Билайн модернизировал сеть на ЦКАД в Московском регионе
06.07. "Трамплин Электроникс" оформил разрешение на продажу китайских серверов Loongson
06.07. В Научной программе форуме «Микроэлектроника» появится секция «Пассивные электронные компоненты»
08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност
08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном
08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года
07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч
07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля
07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран
06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G
06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч
03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS
03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos
02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч
02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн
01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса
01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243
01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных
30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243
30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением
29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117
26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите