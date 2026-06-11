Квантовая связь: От квантового распределения ключа к системам с оптическими вихрями

MForum.ru
11.06.2026,
Одним из вариантов повышения пропускной способности систем квантовой связи является использование так называемых «векторных оптических вихрей» (vector vortex modes) - световых пучков с вращательным движением фазы световой волны.
Переключая состояния вихря, можно повысить скорость передачи данных, так как вихревой подход позволяет кодировать больше информации в одном фотоне и увеличивать пропускную способность системы. При этом важно сохранить состояние «запутанности» фотонов, что является критическим требованием для обеспечения безопасности канала связи. На практике реализация таких систем сталкивается с техническими ограничениями (потеря сигнала при взаимодействии со средой, сложность синхронизации узлов, чувствительность к турбулентности и т. д.).
Ученые из Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГЭТУ ЛЭТИ) с коллегами из НИУ МЭИ экспериментируют со способами формирования векторного оптического вихря, используя уголковые отражатели. Исследователям удалось получить секторную поляризацию сигнала (пучки с аксиально-симметричной структурой поляризации) – утверждается, что такой сигнал лучше подойдет для атмосферных оптических каналов связи «спутник-спутник» и «спутник-земля», что его можно применять в новом квантовом протоколе распределения криптографических ключей, предложенном СПбГЭТУ ЛЭТИ.
Будет интересно узнать, дойдет ли дело до практического использования этой научной разработки в телекоме в ближайшие годы.
((по материалам сайта Открытая пресса)) ||
--
теги: Россия горизонты технологий вести из лабораторий квантовая связь оптические вихри модуляция орбитального углового момента ОУМ/ОАМ
--
Публикации по теме:
11.06. От квантового распределения ключа к системам с оптическими вихрями
11.06. В Южной Корее экспериментируют с комбинацией оксида цинка ZnO и теллура Te
11.06. Исследование МТС честно оценило перспективы строительства 5G в России
10.06. Claude Fable 5 выкатили в общий доступ
10.06. Китай готов вложить в ИИ еще $295 млрд в ближайшие 5 лет
10.06. Nvidia претендует на серьезные позиции на рынке AI-RAN / 6G?
10.06. Аналитики утверждают – российский рынок инфраструктурных облачных сервисов в 2025 году вырос на 29% до 96 млрд рублей
10.06. МТС расширила покрытие LTE в крупнейших городах Ленобласти
10.06. Билайн открыл доступ к зарубежным сервисам, ушедшим из РФ
10.06. Еще один виртуал – Почта России запустила смарт-MVNO «Почта России Мобайл»
10.06. МегаФон на Сахалине – голосовой трафик вырос на 35% год к году
10.06. США попросили Китай возобновить экспорт в Японию РЗЭ, но, похоже, просьба не возымеет успеха
10.06. МТС нарастила емкость сети и среднюю скорость мобильного интернета в центральной части Краснослободска
09.06. Китайская Prianano показала потенциал применения наноимпринтной технологии в фотонике
09.06. «Технологический сбор» отодвинули на 1-е декабря 2026 года
11.06. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе
11.06. Realme P4R 5G – 8000 мАч, 144 Гц и MIL-STD-810H за 200 долларов
11.06. Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей
10.06. Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5
10.06. Infinix Smart 20 – большой 120-герцовый экран и автономность за 145 долларов
10.06. Apple анонсировала список устройств для iOS 27, macOS 27 Golden Gate и watchOS 27: Intel Mac остаются без поддержки
09.06. Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro
09.06. Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5
09.06. Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen
08.06. Vivo V70 Lite – почти незаметное обновление с упором на автономность
08.06. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6
08.06. Hisense A10 – смартфон с e-ink дисплеем представят спустя три года разработки
05.06. Motorola расширила семейство Edge 70, выпустив в Индии версию Pro+
05.06. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100
05.06. Huawei nova Y74 получил батарею 6620 мАч и экраном 90 Гц за доступную цен
04.06. Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G
03.06. OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro
03.06. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир
02.06. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69
02.06. Huawei nova 16 и 16 Pro: 200 МП, 7000 мАч и спутниковая связь. От $445