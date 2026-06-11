Квантовая связь: От квантового распределения ключа к системам с оптическими вихрями

MForum.ru

Квантовая связь: От квантового распределения ключа к системам с оптическими вихрями

11.06.2026, MForum.ru

Одним из вариантов повышения пропускной способности систем квантовой связи является использование так называемых «векторных оптических вихрей» (vector vortex modes) - световых пучков с вращательным движением фазы световой волны.

Переключая состояния вихря, можно повысить скорость передачи данных, так как вихревой подход позволяет кодировать больше информации в одном фотоне и увеличивать пропускную способность системы. При этом важно сохранить состояние «запутанности» фотонов, что является критическим требованием для обеспечения безопасности канала связи. На практике реализация таких систем сталкивается с техническими ограничениями (потеря сигнала при взаимодействии со средой, сложность синхронизации узлов, чувствительность к турбулентности и т. д.).

Ученые из Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГЭТУ ЛЭТИ) с коллегами из НИУ МЭИ экспериментируют со способами формирования векторного оптического вихря, используя уголковые отражатели. Исследователям удалось получить секторную поляризацию сигнала (пучки с аксиально-симметричной структурой поляризации) – утверждается, что такой сигнал лучше подойдет для атмосферных оптических каналов связи «спутник-спутник» и «спутник-земля», что его можно применять в новом квантовом протоколе распределения криптографических ключей, предложенном СПбГЭТУ ЛЭТИ.

Будет интересно узнать, дойдет ли дело до практического использования этой научной разработки в телекоме в ближайшие годы.

((по материалам сайта Открытая пресса)) ||

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теги: Россия горизонты технологий вести из лабораторий квантовая связь оптические вихри модуляция орбитального углового момента ОУМ/ОАМ

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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