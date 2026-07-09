Слухи: Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера

MForum.ru
09.07.2026,
Согласно утечкам, компания Vivo готовит к выпуску смартфоны серии V80. Судя по данным инсайдера, анонс устройств может состояться уже в середине августа.
vivo V70
Базовый вариант Vivo V80 получит 6.59-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Аппаратной основой, предположительно, станет процессор Snapdragon 7 Gen 4 — тот же, что использовался в предыдущей модели V70. Однако ёмкость аккумулятора увеличится с 7000 до 7200 мАч, при этом сохранится поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт.
Камеры новинки, как ожидается, сохранят конфигурацию предшественника: тройной модуль с 50-мегапиксельным основным сенсором, 50-мегапиксельным перископным телевиком и 8-мегапиксельным ультрашириком. Фронтальная камера также получит сенсор разрешением 50 МП.
Среди других возможных особенностей упоминаются 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, алюминиевая рамка корпуса и защита по стандарту IP69. Ожидается, что в середине августа Vivo представит как минимум два устройства, причём старшая модель получит более мощный процессор Snapdragon 8s Gen 4 и улучшенные характеристики камеры.
© Антон Печеровый,
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