Анонсы: OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243

01.07.2026, MForum.ru

Компания OnePlus представила новый смартфон N6, открыв им совершенно новую серию устройств. Первым рынком для новинки стала Индия, где модель позиционируется в конкурентном сегменте до 25 000 рупий.

Главная особенность OnePlus N6 — аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Производитель заявляет, что это самый большой аккумулятор в истории бренда, обеспечивающий до трёх дней работы без подзарядки. Батарея рассчитана на 1600 циклов перезарядки и сохранит более 80% ёмкости даже после семи лет использования.

Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт, а также реверсивная зарядка 5 Вт, позволяющая использовать смартфон в качестве пауэрбанка. В телефоне реализована технология обходной зарядки — при подключении к сети питание идёт напрямую к материнской плате, минуя батарею, что снижает нагрев во время игр и интенсивных задач.

В основе аппарата лежит процессор MediaTek Dimensity 6360 Max, работающий в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем на 128 ГБ (расширяется картой microSD до 2 ТБ). Устройство оснащено 6.8-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением HD+ и частотой 120 Гц, а также 50-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной.

Смартфон работает под управлением OxygenOS 16.0 на базе Android 16. OnePlus обещает два крупных обновления ОС и три года патчей безопасности. Корпус получил защиту IP65 и сертификацию MIL-STD-810H.