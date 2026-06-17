Анонсы: Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались

26.06.2026, MForum.ru

Ровно через месяц после китайского анонса Oppo представила глобальные версии Reno16 и Reno16 Pro. И хотя внешне смартфоны не изменились, внутри произошли заметные изменения — не в пользу покупателя.

Самое значительное отличие — в процессорах. Глобальная версия Reno16 Pro получила MediaTek Dimensity 8550 Super вместо китайского Dimensity 9500s, а стандартный Reno16 теперь работает на Snapdragon 7 Gen 4 вместо более мощного чипа. Это заметное понижение производительности, особенно для Pro-модели.

Не обошлось и без изменений в батарее: глобальный Reno16 Pro оснащён аккумулятором на 6700 мАч вместо 7000 мАч в Китае. У стандартного Reno16 ёмкость варьируется в зависимости от региона: в некоторых рынках — 6700 мАч, а в европейских версиях — всего 6000 мАч. При этом быстрая зарядка 80 Вт сохранилась у всех моделей.

Есть и приятные новости. Глобальный Reno16 Pro получил экран с частотой 144 Гц (против 120 Гц у китайской версии), при этом диагональ 6.32 дюйма и разрешение FHD+ остались прежними. У стандартного Reno16 частота обновления — 120 Гц. Оба дисплея имеют пиковую яркость 3600 нит и подэкранный оптический сканер отпечатков.

Камеры у Pro-версии остались без изменений: 200 МП основная, 50 МП ультраширик и 50 МП телевик с 3.5-кратным оптическим зумом. В стандартной модели телевик и ультраширик те же, но основная камера — 50 МП на сенсоре Sony LYT-600. Оба смартфона работают на Android 16 с ColorOS 16 и имеют защиту IP68/IP69/IP69K.

Цены в Европе: Reno16 стартует с 899 евро за 8/512 ГБ (до 31 июля действует скидка 100 евро), а Reno16 Pro — от 1099 евро за 12/512 ГБ (скидка 200 евро до конца июля). Продажи стартуют 3 июля. Цвета: Reno16 — Pop White, Twilight Violet и Dream Purple; Reno16 Pro — Pop White и Starlight Black.

Глобальные версии Reno16 и Reno16 Pro получились неоднозначными. С одной стороны, Oppo сохранила главное — уникальные камеры и защиту, которые выделяют эти модели среди конкурентов.

С другой — понижение процессоров и уменьшение батареи вызывают вопросы, особенно при сохранении высокой цены. Reno16 Pro с Dimensity 8550 Super за 1100 евро выглядит переоценённым, особенно на фоне OnePlus 17T с более мощным чипом и аналогичной ценой.

Стандартный Reno16 с Snapdragon 7 Gen 4 за 800 евро — тоже не самое выгодное предложение. При этом экран с 144 Гц у Pro — приятный бонус, но вряд ли он компенсирует потерю в производительности и ёмкости батареи.

Если Oppo действительно хочет конкурировать на глобальном рынке, цену следовало бы сделать более агрессивной. В противном случае Reno16 рискует остаться нишевым продуктом для поклонников бренда, а не массовым хитом. Пока же Oppo продолжает экспериментировать с глобальной стратегией, делая ставку на камеры и защиту, но немного жертвуя производительностью.

Будет интересно посмотреть, как это скажется на продажах. Пока что новинки выглядят как сбалансированные, но неоднозначные флагманы. Надеемся, что в следующих поколениях компания пересмотрит подход к глобальной адаптации характеристик.

Ведь пользователи во всём мире ценят одинаково высокое качество. И готовы за него платить. Но при условии, что оно действительно соответствует цене. Пока же — скорее разочарование, чем восторг. Хотя камеры и дизайн, несомненно, хороши. Просто надо было либо оставить характеристики китайской версии, либо снизить цену. А так — компромисс, который не очень радует. Ждём отзывы первых покупателей. Возможно, на практике разница не так заметна. Но на бумаге — уже заметна. Посмотрим.