Анонсы: Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались

MForum.ru
26.06.2026,
Ровно через месяц после китайского анонса Oppo представила глобальные версии Reno16 и Reno16 Pro. И хотя внешне смартфоны не изменились, внутри произошли заметные изменения — не в пользу покупателя.
Самое значительное отличие — в процессорах. Глобальная версия Reno16 Pro получила MediaTek Dimensity 8550 Super вместо китайского Dimensity 9500s, а стандартный Reno16 теперь работает на Snapdragon 7 Gen 4 вместо более мощного чипа. Это заметное понижение производительности, особенно для Pro-модели.
Не обошлось и без изменений в батарее: глобальный Reno16 Pro оснащён аккумулятором на 6700 мАч вместо 7000 мАч в Китае. У стандартного Reno16 ёмкость варьируется в зависимости от региона: в некоторых рынках — 6700 мАч, а в европейских версиях — всего 6000 мАч. При этом быстрая зарядка 80 Вт сохранилась у всех моделей.
Есть и приятные новости. Глобальный Reno16 Pro получил экран с частотой 144 Гц (против 120 Гц у китайской версии), при этом диагональ 6.32 дюйма и разрешение FHD+ остались прежними. У стандартного Reno16 частота обновления — 120 Гц. Оба дисплея имеют пиковую яркость 3600 нит и подэкранный оптический сканер отпечатков.
Камеры у Pro-версии остались без изменений: 200 МП основная, 50 МП ультраширик и 50 МП телевик с 3.5-кратным оптическим зумом. В стандартной модели телевик и ультраширик те же, но основная камера — 50 МП на сенсоре Sony LYT-600. Оба смартфона работают на Android 16 с ColorOS 16 и имеют защиту IP68/IP69/IP69K.
Цены в Европе: Reno16 стартует с 899 евро за 8/512 ГБ (до 31 июля действует скидка 100 евро), а Reno16 Pro — от 1099 евро за 12/512 ГБ (скидка 200 евро до конца июля). Продажи стартуют 3 июля. Цвета: Reno16 — Pop White, Twilight Violet и Dream Purple; Reno16 Pro — Pop White и Starlight Black.
Глобальные версии Reno16 и Reno16 Pro получились неоднозначными. С одной стороны, Oppo сохранила главное — уникальные камеры и защиту, которые выделяют эти модели среди конкурентов.
С другой — понижение процессоров и уменьшение батареи вызывают вопросы, особенно при сохранении высокой цены. Reno16 Pro с Dimensity 8550 Super за 1100 евро выглядит переоценённым, особенно на фоне OnePlus 17T с более мощным чипом и аналогичной ценой.
Стандартный Reno16 с Snapdragon 7 Gen 4 за 800 евро — тоже не самое выгодное предложение. При этом экран с 144 Гц у Pro — приятный бонус, но вряд ли он компенсирует потерю в производительности и ёмкости батареи.
Если Oppo действительно хочет конкурировать на глобальном рынке, цену следовало бы сделать более агрессивной. В противном случае Reno16 рискует остаться нишевым продуктом для поклонников бренда, а не массовым хитом. Пока же Oppo продолжает экспериментировать с глобальной стратегией, делая ставку на камеры и защиту, но немного жертвуя производительностью.
Будет интересно посмотреть, как это скажется на продажах. Пока что новинки выглядят как сбалансированные, но неоднозначные флагманы. Надеемся, что в следующих поколениях компания пересмотрит подход к глобальной адаптации характеристик.
Ведь пользователи во всём мире ценят одинаково высокое качество. И готовы за него платить. Но при условии, что оно действительно соответствует цене. Пока же — скорее разочарование, чем восторг. Хотя камеры и дизайн, несомненно, хороши. Просто надо было либо оставить характеристики китайской версии, либо снизить цену. А так — компромисс, который не очень радует. Ждём отзывы первых покупателей. Возможно, на практике разница не так заметна. Но на бумаге — уже заметна. Посмотрим.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.06.2026. Xiaomi 18 принесет смену порядка выхода, рост цен и следование стратегии Apple
16.06.2026. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6
08.06.2026. 3C-сертификация раскрыла батарею Vivo X Fold 6
28.05.2026. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515
28.05.2026. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
26.05.2026. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146
18.05.2026. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
14.05.2026. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
04.05.2026. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
23.04.2026. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04.2026. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
20.04.2026. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
17.04.2026. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04.2026. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K
14.04.2026. Oppo Pad Mini с 8.8-дюймовым OLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 8 Gen 5 представят 21 апреля
10.04.2026. Oppo A6s Pro – OLED, 7000 мАч, 80 Вт и Dimensity 6300
08.04.2026. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов
08.04.2026. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов
07.04.2026. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
06.04.2026. Oppo A6c выходит на глобальный рынок
26.06. Apple объяснила повышение цен на MacBook и iPad на 20% дефицитом микросхем памяти
26.06. Американские роботы извлекут ОЗУ и другие полезности из электронного мусора
26.06. Новосибирская Eltex представила консольный сервер SCS-32
26.06. IBM представила технологию, обещающую плотность размещения узлов от 7А
26.06. МегаФон развернул БС под Верхней Пышмой
25.06. Охлаждение ЦОД ИИ с использованием пропиленгликоля – перспективное решение
25.06. Брюссельские бюрократы закручивают гайки в области ИИ еще до появления собственных моделей
25.06. МТС продала значительную долю своей башенной инфраструктуры
25.06. В Зеленограде вскоре заработает производство фотошаблонов - НТЦ ФШ
25.06. Nokia Autonomous Network Fabric на платформе AWS – основа конкурентоспособности операторов в эпоху ИИ?
25.06. В России восстановился рынок госзакупок VPN и защищенных каналов связи
25.06. Yadro оборудовала устройствами Kvadra аудиторию Президентской академии
25.06. ФАС заставила снизить плату за использование опор контактной сети для телеком-операторов
25.06. МТС запустила платформу для выхода предприятий на оптовый энергорынок
25.06. Билайн запустил автоперенос неиспользованных в роуминге минут и гигабайт на домашний баланс
26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите
26.06. Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались
26.06. Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов
25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой
25.06. Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч
24.06. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии
24.06. Realme P4x 4G – 8000 мАч, 120 Гц и обновлённый дизайн за $195
24.06. Nothing Phone (4b) выйдет 7 июля
23.06. Tecno Camon 50 Slim – тонкий корпус 6.39 мм, AMOLED 144 Гц и IP69G
23.06. AI+ Nova 2 Neo 5G и Nova 2 Pro 5G – два бюджетных 5G-смартфона для Индии
23.06. Honor X80 Pro Max официально представлен в Китае – АКБ 11 000 мАч, 10 000-нитный экран и цена от $250
22.06. HMD Luma2 – бюджетный смартфон с 120 Гц и 6000 мАч
22.06. Lenovo Tab Plus Gen 2 – обновлённый планшет с мощным звуком и большим экраном
19.06. В Китае представлен OnePlus Pad 3 Pro, флагманский планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5
19.06. Honor X80 Pro Max может получить экран 10000 нит
19.06. iPhone Air 2 может получить сдвоенную тыловую камеру и улучшенную автономность
18.06. Redmi Turbo 5 с АКБ 7540 мАч, Dimensity 8500-Ultra и IP69K дебютировал в Индии
18.06. Tecno Pova 8 Pro 5G с Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗУ и 1.5K-экраном засветился в Google Play Console
17.06. Tecno Spark 50 Pro – дизайн в стиле iPhone 17 Pro и защита IP69
17.06. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц