Анонсы: В Китае представлен OnePlus Pad 3 Pro, флагманский планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5

MForum.ru
19.06.2026,
OnePlus официально представила в Китае новый планшет OnePlus Pad 3 Pro — самое мощное устройство в линейке бренда. Модель примечательна тем, что конструктивно повторяет глобальную версию OnePlus Pad 4, а название с индексом «Pro» используется для китайского рынка, чтобы избежать цифры «4».
Планшет оснащён 13,2-дюймовым LCD-экраном с соотношением сторон 7:5, разрешением 3392×2400 пикселей и адаптивной частотой обновления от 30 до 144 Гц. Пиковая яркость достигает 1000 нит, а цветовой охват DCI-P3 составляет 98%.
Основой производительности стал флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X (до 16 ГБ) и накопителем UFS 4.1 (до 512 ГБ).
Ёмкость аккумулятора составляет 13 380 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Аудиосистема включает восемь динамиков, есть камера 13 МП сзади и 8 МП спереди, модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также порт USB 3.2 Gen 1.
Планшет работает под управлением ColorOS 16 с набором функций для продуктивности: предустановленный WPS Office, кроссплатформенный обмен файлами, совместное использование клавиатуры и мыши, а также AI-инструменты для ведения заметок, перевода и создания контента. Толщина металлического корпуса составляет 5,94 мм, вес — около 672 г.
Цены в Китае: 4399 юаней (~650 долларов) за версию 12/256 ГБ, 4899 юаней (~725 долларов) за 12/512 ГБ и 5399 юаней (~800 долларов) за 16/512 ГБ. Цвета: тёмно-коричневый и светло-зелёный. О глобальном запуске пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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