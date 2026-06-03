Слухи: OnePlus готовит Turbo 6X и 6X Pro

03.06.2026, MForum.ru

OnePlus, судя по всему, работает над двумя новыми моделями в семействе Turbo — 6X и 6X Pro. Оба устройства засветились в Google Play Console после прохождения сертификации TENAA в Китае.

Turbo 6X получил 6.72-дюймовый FHD+ LCD-экран с частотой 144 Гц. Процессор — Dimensity 7400, оперативная память — до 12 ГБ, накопитель — до 512 ГБ. Батарея — 7000 мАч. Основная камера — 50 МП в паре с декоративным 2-мегапиксельным датчиком, фронтальная — 8 МП. Сканер отпечатков — боковой.

Turbo 6X Pro оснащён 6.78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K. Процессор — Snapdragon 7s Gen 4, оперативная память — до 16 ГБ, накопитель — до 1 ТБ. Батарея — 8000 мАч. Камеры: основная 50 МП, ультраширик 8 МП, фронтальная 16 МП. Сканер — подэкранный.

Оба устройства выйдут в Китае на Android 16 с ColorOS 16. Если характеристики кажутся знакомыми, то это не случайно: Turbo 6X — это глобальный Nord CE6 Lite, а Turbo 6X Pro — Nord CE6. Разница лишь в камерах (у глобальных версий, возможно, другие сенсоры).

OnePlus продолжает стратегию «один продукт — два имени». Модели, выпущенные в Индии и Европе как Nord CE6 и CE6 Lite, теперь возвращаются на домашний китайский рынок под брендом Turbo. Это позволяет OnePlus использовать единую платформу для разных регионов, снижая издержки.

Старт продаж ожидается в ближайшие недели. Ждём цены. Если Turbo 6X будет стоить около 2000 юаней (300 долларов), а Turbo 6X Pro — около 2500-3000 юаней (380-450 долларов), они станут серьёзными конкурентами. Но в Китае цены обычно ниже, чем в Индии/Европе. Nord CE6 в Индии стоит от 30 000 рупий (360 долларов). В Китае Turbo 6X Pro может быть дешевле. Это создаст некоторый дисбаланс, но OnePlus, вероятно, это устраивает.

Новинки ещё одно подтверждение того, что OnePlus делает ставку на ёмкие батареи и доступные цены. И это работает. Особенно на фоне роста цен на флагманы. Успех Nord CE6 на глобальном рынке показывает, что стратегия верна. Теперь та же формула приходит в Китай. Увидим, как её примут местные покупатели. Но шансы на успех высоки. OnePlus на правильном пути.

Однако не забывайте, что за брендом Turbo в Китае стоит также Realme. Конкуренция между дочерними брендами BBK внутри страны может быть жёсткой. Но для нас, наблюдателей, это только интереснее. Будем следить. Ждём официального анонса. Скорее всего, он состоится в конце июня — начале июля. Пока — утечки. Но очень правдоподобные. OnePlus Turbo 6X и 6X Pro уже почти здесь.