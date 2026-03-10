Развитие мобильной связи: Билайн запустил новые БС 4G в пригороде Самары и в селах области

MForum.ru

Развитие мобильной связи: Билайн запустил новые БС 4G в пригороде Самары и в селах области

08.07.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, запущены дополнительные базовые станции, как в частных секторах в Самаре, так и в малых населенных пунктах в сельских районах Самарской области.

В Самаре покрытие 4G/LTE для абонентов Билайн стало более связным, а пропускная способность сети выросла в садовых товариществах «Кряжский Массив» и «Приволжские сады», в поселках Зубчаниновка и Красный Пахарь, а также на территории Барбошиной Поляны и вблизи ЖК «Кислород».

Эти жилые массивы отличаются и густонаселенностью, и плотной застройкой, и высокой трафиковой нагрузкой. Последнее – было особенно заметно в летний период, когда здесь резко возрастало количество интернет-пользователей. Запущенное Билайном телеком-оборудование позволило оптимизировать работу сети, увеличив ее емкость.

Оператор расширил доступность скоростного 4G и для жителей отдаленных сел, поселков и деревень области. Так, за последние месяцы инженеры компании установили новые объекты связи сразу в 8 населенных пунктах:

  • Безенчукский район – Песочное;
  • Богатовский район – Кураповка;
  • Волжский район – Стройкерамика;
  • Кинель-Черкасский район – Кинель-Черкассы;
  • Похвистневский район – Венера;
  • Сергиевский район – Суходол;
  • Ставропольский район – Жигули, Хрящевка.

«Наша команда продолжает последовательно развивать инфраструктуру в области, увеличивая охват сетью 4G. При этом в равном приоритете у нас остаются как крупные города региона, так и небольшие сельские поселения. Мы стремимся предоставить качественную мобильную связь для каждого нашего клиента, даже в самой удаленной местности, и обеспечить ему доступ ко всем возможностям современного 4G», – добавляет директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин. ||

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теги: телеком мобильная связь развитие сетей Самарская область Билайн ВымпелКом

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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