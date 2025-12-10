Развитие сетей: Билайн в Самарской области - оператор модернизировал сеть 4G/LTE в городских массивах Самары, Жигулевская, Сызрани и Тольятти

Развитие сетей: Билайн в Самарской области - оператор модернизировал сеть 4G/LTE в городских массивах Самары, Жигулевская, Сызрани и Тольятти

10.12.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, надежность покрытия повысилась в результате запуска новых базовых станций и модернизации уже работающего телеком-оборудования на сети оператора.

Обновленное качество онлайн-сервисов стало доступно для жителей Самары вблизи многоквартирных домов на улицах Владимировская, Губанова, Декоративная Культура и Черемшанская.

В Жигулевске итоги модернизации могут ощутить жильцы микрорайона Александровское поле, в Сызрани – в многоэтажных домах по ул. 21-я линия, а в Тольятти – на ул. Автостроителей и Никонова. Сеть 4G для тольяттинцев укрепили и на Южном шоссе, неподалеку от технического музея им. К.Г. Сахарова.

Параметры сети Билайна по данным компании стали лучше и в пригородах Самарской области. Например, в поселках Алексеевка вблизи города Кинель, Покровская площадка под Чапаевском и Федоровка рядом с Тольятти. Кроме того, оператор заявляет, что качество мобильного интернета повысилось для жителей поселков Винтай и Козелки, а также для пассажиров на ж/д станции Ягодная.

«Билайн активно развивает сеть 4G в регионе, чтобы жители могли пользоваться всеми преимуществами современных технологий, а работа онлайн-сервисов была стабильной и качественной. Модернизация сети четвертого поколения в жилых массивах и пригородах – лишь часть нашей программы по расширению емкости и надежности покрытия, которая продолжится и в новом году. Мы уверены, что это откроет дополнительные возможности для работы, развлечения и общения клиентам из разных уголков области», – прокомментировал директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин

теги: Билайн Вымпелком Самарская область развитие сетей

