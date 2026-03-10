Мобильная связь: Билайн в Самарской области - в 2025 году значительно расширено покрытие сети 4G

10.03.2026, MForum.ru

В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна усилили сеть 4G. Как сообщает оператор, в среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа. В рамках участия в федеральном проекте Минцифры по устранению цифрового неравенства Билайн обеспечил поддержку 4G-интернета в 35 малых населенных пунктах области.

Большинство новых базовых станций появились там, где фиксировались перегрузки и помехи, - в деловых зонах, новостройках и объектах городской инфраструктуры. Модернизация сети также затронула жилые кварталы Самары, Жигулевска, Сызрани и Тольятти.

«Наша задача - делать так, чтобы качественная связь была доступна самарцам всегда и везде: в городской квартире, за городом или в дороге. В 2025 году мы сконцентрировались на комплексном развитии сети. Наши технические специалисты укрепляли инфраструктуру в жилых районах, добавляли емкость в популярных общественных пространствах, местах отдыха и экскурсионного туризма. И, что особенно важно, запустили 4G в малых населенных пунктах, чтобы их жители чувствовали себя в цифровом мире так же уверенно, как и горожане», - отмечает директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Вымпелком Самарская область

