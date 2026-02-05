Мобильная связь: Билайн в Самарской области - оператор сообщает о модернизации сети более чем в 50 малых населенных пунктах

05.02.2026, MForum.ru

Как сообщает пресс-служба оператора, Билайн нарастил емкость сети и запустил новые базовые станции. Это улучшило качество и доступность услуг 4G в сельской местности и на федеральной трассе М5 Урал.

В частности, Билайн увеличил емкость сети на территории горнолыжного комплекса, расположенного вблизи поселка Красная Глинка. Качество онлайн-сервисов улучшилось вблизи села Солнечная Поляна под Жигулевском и на участке магистрали рядом со Старым Ермаково (Камышлинский район).

Модернизация охватила ряд малых населенных пунктов:

Борский район – Алексеевка, Усманка;

Волжский район – Просвет, Рощинский;

Кинельский район – Алакаевка, Комсомольский;

Кинель-Черкасский район – Садгород;

Красноармейский район – Красноармейское;

Красноярский район – Водино, Городцовка, Жареный Бугор, Красный Яр, Новосемейкино, Новый Буян, Старая Бинарадка, коттеджный поселок Эко Парк;

Нефтегорский район – Утевка;

Ставропольский район – Выселки, Ермаково, СНТ «Зеленая даль», Лбище, Хрящевка, Ягодное;

Шигонский район – Береговой.

Директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин:

«Билайн расширил покрытие 4G для тысяч сельчан в Самарской области. При этом, отмечу, что еще 20 сел и поселков получили доступ к современным технологиям благодаря программе устранения цифрового неравенства, реализуемой Минцифрой России. Мы понимаем, насколько важно для наших клиентов на селе быть частью глобального мира. Поэтому наша команда развивает сеть четвертого поколения, чтобы с помощью мобильного интернета пользователи могли учиться на дистанционных площадках, проходили онлайн-консультации с медиками и общались с близкими на расстоянии».

