Мобильная связь: Билайн в Самарской области - оператор сообщает о модернизации сети более чем в 50 малых населенных пунктах

MForum.ru
05.02.2026,
Как сообщает пресс-служба оператора, Билайн нарастил емкость сети и запустил новые базовые станции. Это улучшило качество и доступность услуг 4G в сельской местности и на федеральной трассе М5 Урал.
В частности, Билайн увеличил емкость сети на территории горнолыжного комплекса, расположенного вблизи поселка Красная Глинка. Качество онлайн-сервисов улучшилось вблизи села Солнечная Поляна под Жигулевском и на участке магистрали рядом со Старым Ермаково (Камышлинский район).
Модернизация охватила ряд малых населенных пунктов:
Директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин:
«Билайн расширил покрытие 4G для тысяч сельчан в Самарской области. При этом, отмечу, что еще 20 сел и поселков получили доступ к современным технологиям благодаря программе устранения цифрового неравенства, реализуемой Минцифрой России. Мы понимаем, насколько важно для наших клиентов на селе быть частью глобального мира. Поэтому наша команда развивает сеть четвертого поколения, чтобы с помощью мобильного интернета пользователи могли учиться на дистанционных площадках, проходили онлайн-консультации с медиками и общались с близкими на расстоянии».
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги мобильная связь Самарская область Вымпелком Билайн развитие сетей
--
Публикации по теме:
10.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Самарской области - оператор модернизировал сеть 4G/LTE в городских массивах Самары, Жигулевская, Сызрани и Тольятти / MForum.ru
16.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Самарской области - LTE стал быстрее для жителей восьми населенных пунктов / MForum.ru
11.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Самарской области - оператор запустил 2 новых БС в селе Зольное / MForum.ru
04.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Самарской области - скорость мобильного интернета выросла в Самаре / MForum.ru
14.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Самарской области - подключено еще 15 малых населенных пунктов / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru