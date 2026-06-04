Спутниковые дата-центры: Компания Muon Space – еще один претендент на участие в рынке космических ЦОД

MForum.ru
04.06.2026,
Калифорнийская компания Muon Space вчера объявила о создании спутниковой платформы «класса Starship», которая адресована участникам рынка орбитальных ЦОД, контуры которого сейчас стремительно формируются. Первый запуск платформы запланирован на 2028 год, если найдется заказчик. Впрочем, как намекает компания, за этим дело не станет. Купить готовую разработку, а не разрабатывать свое с нуля – разумный вариант с учетом неудовлетворенного спроса на ИИ-мощности.
Платформа под названием Condor-Ultra первоначально предложит базовую мощность 20 кВт с возможностью масштабирования до 100 кВт. Платформа разработана под ИИ- модули Nvidia Space-1 Vera Rubin – похоже можно говорить о де-факто стандарте инфраструктуры космических ЦОД. Спутники рассчитаны на «штабелирование», чтобы можно было запускать спутники пачками одной ракетой. В конце июня 2026 года компания планирует открыть новый производственный комплекс в Сан-Хосе, Калифорния, чтобы в 10 раз расширить свои производственные возможности, поднять их до 500 спутников в год. Для связи между платформами с целью ретрансляции данных будут использованы мини-лазеры SpaceX – те же, что используют спутники Starlink.
Для Muon Space это не первый опыт проектирования спутниковых платформ, но Condor-Ultra станет в 3 раза тяжелее и в 5 раз мощнее, чем предыдущая 500 кг платформа XL, анонсированная в 2025 году. Запуск первого спутника XL запланирован на 2027 год – заказчиком выступает стартап Hubble Network.
Компания придерживается подхода вертикальной интеграции, в частности, в 2025 году она приобрела стартап Starlight Engines, который влился в команду разработчиков двигательных установок. Как утверждает компания, она контролирует 95% производства своей платформы, что минимизирует ее зависимость от внешних поставщиков.
«Речь идет о тренде на создание орбитальных дата-центров», - говорит аналитик MForum Analytics Алексей Бойко: «Мы уже слышали о проекте Starcloud космического дата центра мощностью 5 ГВт, заявке в FCC компании SpaceX на создание орбитальной группировки «для вычислительных работ», у Google есть проект Suncatcher в рамках которого планируется запустить два спутника с тензорными вычислительными блоками, Nvidia анонсировала уже упомянутую выше платформу Vera Rubin Space Modul для орбитальных ЦОД. Американская Aetherfluc (она же Cowboy Space Corp.) планирует развертывание дата-центра Galactic Brain на низких орбитах с планами запуска уже в 1q2027. В Индии развивается проект Pathfinder, направленный на создание орбитального ИИ-ЦОД, под него создается завод Gigapixxel с мощностью до 100 спутников в год. Есть данные и о том, что и в Китае начали развертывание группировки более, чем из тысячи спутников для орбитальных вычислений к 2030 году, первая дюжина из них уже запущена. И это едва ли исчерпывающий список».
Есть и более смелые проекты, например, Lonestar Data Holding анонсировала планы создания ЦОД на орбите Луны и на ее поверхности.
Развитие технологий, похоже, ускоряется. Российским производителям важно не остаться на обочине происходящих процессов и уже сегодня готовить свои проекты в этой области.
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