Микроэлектроника: IBM представила технологию, обещающую плотность размещения узлов от 7А

26.06.2026, MForum.ru

IBM представила технологию производства полупроводников с плотностью размещения на уровне 7 ангстремов (0,7 нм), основанную на так называемой «3D наностек‑архитектуре». По данным компании, на кристалле размером примерно с ноготь можно будет разместить почти 100 миллиардов транзисторов.

Технология обещает рост производительности примерно на 50 % и энергоэффективности - на 70 % по сравнению с чипами, выполненными по 2‑нм техпроцессу. Производителям памяти решение обещает возможность масштабировать SRAM на 40% при сохранении высокой пропускной способности, критически важной для задач искусственного интеллекта.



Что такое «наностек»-архитектура?



«3D наностек‑архитектура» представляет собой трёхмерную конструкцию на базе вертикально размещённых и смещённых относительно друг друга нанолистов‑транзисторов. Такая компоновка не только существенно повышает плотность размещения элементов на полупроводниковой пластине, но и даёт гибкость в подборе материалов для разных слоев: это позволяет индивидуально оптимизировать производительность и энергопотребление отдельных транзисторов.











((картинки - компании IBM))

((картинка - компании IBM))

В качестве подтверждения работоспособности подхода специалисты IBM создали КМОП‑инвертор с ожидаемыми характеристиками переключения.

Над развитием технологии IBM работает совместно с партнёрами - Lam Research, Tokyo Electron и Screen Semiconductor Solution - на площадке в Олбани, Нью-Йорк. В ближайшее время там планируется установка литографического оборудования ASML High NA, которое должно поддержать дальнейшее развитие перспективных техпроцессов.



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