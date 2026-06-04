ИТ и ИИ: ПМЭФ: ГК Yadro и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

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ИТ и ИИ: ПМЭФ: ГК Yadro и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

04.06.2026, MForum.ru

Стороны договорились обмениваться информацией о среднесрочных и долгосрочных потребностях РЖД в области ИИ и критической информационной инфраструктуры, а также о планах Yadro по выпуску новых продуктов, включая специализированные решения для задач искусственного интеллекта и работы с данными, это позволит РЖД оценивать применимость российских ИТ и ИИ-решений в инфраструктуре железных дорог.

В частности, планируется создать технологический стенд, который позволит тестировать ИИ-продукты Yadro. С его применением стороны планируют проводить пилотные проекты, отрабатывать методики испытаний для прикладных сценариев использования ИИ.

Это может быть, например, автоматизация протоколирования совещаний, интеллектуальная обработка документов, формирование корпоративных баз знаний и создание ИИ-ассистентов для поддержки аналитической и административной деятельности, других приложений, которые могут повысить скорость работы с информацией, снизить нагрузку на сотрудников.

Алексей Шелобков, генеральный директор ГК Yadro:

«Искусственный интеллект становится прикладным инструментом для крупных компаний только тогда, когда он работает на реальных данных, нагрузках и бизнес-сценариях. Сотрудничество с РЖД позволит сопоставить продуктовую экспертизу Yadro с задачами одной из крупнейших системообразующих компаний страны. Такой подход помогает развивать отечественные ИИ-решения с учетом требований к надежности, масштабируемости, безопасности и промышленной зрелости».

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»:

«Развитие технологий искусственного интеллекта требует не только программных продуктов, но и надежной инфраструктуры для их проверки в условиях, близких к промышленной эксплуатации. Совместный технологический стенд позволит нам оценивать применимость российских ИИ-решений к задачам РЖД, отрабатывать методики испытаний и формировать обоснованную базу для дальнейшего использования таких технологий».

Yadro продолжает развитие линейки enterprise-решений для ИИ, ориентированной на тестирование, масштабирование и промышленное применение прикладных сценариев в крупных корпоративных средах. Взаимодействие с таким масштабным заказчиком, как РЖД, помогает переводить искусственный интеллект из пилотного формата в практическую плоскость и укрепляет основу для применения отечественных технологий в критически важных бизнес-процессах.

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теги: айти ИИ MoU ПМЭФ ПМЭФ-2026 Yadro РЖД искусственный интеллект автоматизация бизнеса

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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