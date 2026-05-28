ИИ-услуги: Yandex B2B Tech, Selectel и MetaMentor представили модель аренды ИИ-решений для бизнеса

28.05.2026, MForum.ru

Идея в том, чтобы компания могла запускать ИИ-сервисы Yandex AI Studio на своей площадке, не теряя времени на процесс закупки собственной инфраструктуры. Вместо этого предлагается брать в аренду серверы с GPU.

Решения On-Premises AI-as-a-Service доступны в формате программно-аппаратного комплекса, состоящего из трех основных компонентов: ИИ-платформа Yandex AI Studio, серверное оборудование с GPU (обеспечивает Selectel), услуги по внедрению, настройке и интеграции решения в ИТ-контур компании предоставляет MetaMentor, включая помощь в создании ИИ-агентов. Решение работает в изолированном контуре внутри инфраструктуры компании — данные не покидают её пределы. MetaMentor продолжает системно сопровождать проект и после его запуска.

Таким образом, это классическая схема – без капитальных затрат получить доступ к современному оборудованию и готовым ИИ-сервисам, сохранив контроль над своей ИТ-средой.

В рамках сервиса клиентам доступны все основные возможности Yandex AI Studio: генеративные модели, инструменты для работы с данными и файлами, файловый поиск и визуальные интерфейсы для создания ИИ-агентов без навыков программирования. В зависимости от задач компании в решение также могут быть включены ИИ-инструменты для офисной работы.

Если говорить об оборудовании, то доступны платформы Nvidia HGX B300 и Nvidia HGX H200, Nvidia A100, Nvidia RTX PRO 6000 и другие, а также сервер собственной разработки Selectel, оптимизированный для AI-задач.

По данным совместного исследования Yandex Cloud и AHD, объём российского рынка on-premises платформенного ПО на базе ИИ в 2025 году составил около 16 млрд руб. Значительная часть компаний уже развёртывает ИИ в локальном контуре.

