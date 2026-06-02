Отечественная электроника: Yadro и Postgres Professional будут сотрудничать в области разработки и производства промышленных ПАК для КИ

MForum.ru
17.06.2026,
Компания Yadro (ИКС Холдинг) и разработчик систем управления базами данных Postgress Professional подписали соглашение о сотрудничестве на ЦИПР 2026. Основная цель сотрудничества – проектирование и вывод на рынок программно-аппаратных комплексов (ПАК).
Партнеры намерены сосредоточить усилия на оптимизации аппаратных ресурсов и снижении совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой, а также – на надежности решений и простоте эксплуатации. Компании учитывают эволюцию корпоративных требований, поэтому решения должны поддерживать гибридные транзакционно-аналитические сценарии и интеграцию с ИИ-инструментами, автоматическое обновление ПО с минимальным простоем, механизмы кластеризации и катастрофоустойчивости, доступности комплекса в режиме 24/7. И, конечно, партнеры ориентируются на предоставление заказчику полностью импортнезависимой инфраструктуры, гарантирующей соответствие требованиям российских регуляторов.
((фото предоставлено пресс-службой компании Yadro))
«Реальная ценность ПАК возникает только тогда, когда софт и оборудование интегрированы на уровне архитектуры, открывая пользователю возможности, которых не получить простой установкой ПО на стандартный сервер. Именно такой подход мы реализуем в партнерстве с Yadro. Заказчик получает платформу управления данными, которая закрывает весь спектр задач: от высокопроизводительных транзакционных систем и смешанной нагрузки HTAP до инфраструктуры для аналитики больших данных и запуска ИИ-агентов. Специалисты Postgres Professional и Yadro будут обеспечивать круглосуточную поддержку и администрирование стека, что гарантирует его бесперебойную работу», - отметил Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.
«Мы рассматриваем это стратегическое партнерство как возможность заложить основу для отечественного класса программно-аппаратных комплексов, где оборудование и СУБД работают в единой архитектуре, оптимизированной под промышленные нагрузки и задачи критической инфраструктуры данных. Мы уверены, что усилия Yadro и Postgres Pro ускорят цифровую трансформацию крупнейших российских системообразующих компаний, предоставив им надежную и экономически эффективную инфраструктуру будущего», - добавил Павел Егоров, директор по продуктам компании Yadro.
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теги: ПАК ПАКи партнерства соглашения о намерениях ЦИПР ЦИПР-2026 Yadro Postgress Professional вычислительная техника
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