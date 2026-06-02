Мобильная связь: Как расшить регуляторные узкие места в региональном телекоме

MForum.ru
02.06.2026,
Телеком-отрасль сейчас находится на пороге массового строительства сетей 5G. Но нельзя оставлять без внимания ключевой вопрос строительства пассивной телеком-инфраструктуры, без которой развертывание сетей невозможно. Этой теме была посвящена одна из профильных сессий ЦИПР-2026. В ее рамках операторы и регуляторы обсуждали прикладной legal-инструментарий для региональной стройки. Общий вывод: рабочие кейсы уже есть и их нужно развивать, а федеральное регулирование требует существенной донастройки.
Генеральный директор «Новых башен» Александр Соболев прямо обозначил главный барьер:
«На практике отрасль и инфраструктурные операторы на местах сталкиваются с насущной проблемой: как обеспечить реальное строительство инфраструктуры в регионах именно там, где она нужна абонентам».
Будь то покрытие автодорог (как успешный кейс М-3 в Калужской области) или интеграция базовых станций в городские опоры освещения Моссвета - все упирается в координацию и вовлеченности широкого круга участников в процесс. В Челябинске предлагают убедительный стратегический шаг: закладывать телеком-инфраструктуру в дорожное строительство еще на этапе проектирования.
Чтобы связь оперативно появлялась на трассах и в городах, эксперты призывают повсеместно внедрять уже проверенные кейсы. Однако эксперты также отметили, что эти кейсы появились в рамках существующей регуляторики во многом благодаря отдельным регионам и воле местных властей, а не благодаря отлаженному федеральному механизму. Там, где есть чёткое понимание важности инфраструктуры, есть и результаты.
Для отрасли важно выработать стабильность регулирования: тогда можно строить долгосрочные финансовые модели, не закладывая избыточные риски из‑за непредсказуемость согласований.
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теги: мобильная связь телеком связь вдоль дорог строительство инфраструктуры мнения регулирование
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