Искусственный интеллект: МТС Web Services и K2Тех договорились о технологическом партнерстве для развития доверенного генеративного ИИ

01.06.2026, MForum.ru

Соглашение о партнерстве было заключено на конференции ЦИПР-2026. Компании договорились о совместном внедрении AI-сервисов MWS в российских компаниях. Речь идет как как об облачных сервисах, развернутых в MWS Cloud, так и об on-premises решениях "под ключ". Среди ключевых прикладных сценариев - корпоративный поиск по документам, классификация обращений, поддержка клиентов, генерация документов и отчетов, code review и разработка тест-кейсов, а также распознавание изображений и сканов.

K2Tex обеспечит внедрения сервисов – от проектирования архитектуры решения и выбора оптимальной модели развертывания до кастомизации LLM-сценариев под отраслевую специфику и интеграции платформы в действующие бизнес-процессы заказчика. Основными отраслями в фокусе партнерства станут финансовый сектор, производство и ритейл - сегменты с высокой потребностью в автоматизации документооборота, обработке обращений и поддержке принятия решений на основе данных.

В рамках партнерства технологическая экспертиза MWS в разработке и поддержке LLM-В рамках партнерства технологическая экспертиза MWS в разработке и поддержке LLM-платформы соединятся с опытом К2Тех по части системной интеграции. Это позволит заказчикам получать адаптированное под их инфраструктуру и регуляторные требования решения, в предсказуемые сроки.

«Спрос на генеративный ИИ в корпоративном сегменте растет, однако большинство компаний сталкиваются с одним и тем же барьером - разрывом между возможностями платформы и реальной готовностью инфраструктуры и процессов. Именно здесь сосредоточена наша экспертиза. Партнерство с MWS позволяет нам закрыть полный цикл: от выбора сценария и модели развертывания до ввода решения в эксплуатацию с учетом специфики конкретного бизнеса», - отметила Татьяна Павлова, заместитель директора по развитию бизнеса в сфере информационных систем и интеграционных решений К2Тех.

«К2Тех обладает глубокой экспертизой в области интеграции решений искусственного интеллекта и масштабным многолетним опытом работы с enterprise-заказчиками в требовательных отраслях. Это именно тот профиль партнера, который позволяет масштабировать внедрение наших AI-сервисов за пределы пилотных проектов — в полноценные производственные среды. Рассчитываем на совместный выход к широкому кругу заказчиков уже в этом году», - прокомментировал коммерческий директор МТС Web Services Александр Чеснавский.

Такого рода консолидация рынка сейчас востребована, поскольку клиенты предпочитают приобретать проверенные решения "под ключ", а не просто платформу, которую еще придется "допиливать напильником" с не всегда предсказуемым результатом.

