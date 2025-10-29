AI | ИИ: Саудовская Аравия – перспективная территория для размещения ЦОД AI

29.10.2025, MForum.ru

В Groq уверены, что Саудовская Аравия может стать экспортером услуг AI за счет избытка энергии в стране. Энергия – одна из вещей, которую сложно экспортировать. Ее нужно транспортировать по линиям электропередачи, это дорого. Но раз уж в стране много избыточной энергии, проще переместить в Саудовскую Аравию данные, обработать их на вычислительных мощностях ИИ (которые еще только предстоит создать) и затем отправить потребителям результаты, - интересная идея, озвученная генеральным директором Groq Джонатаном Россом.

Groq уже строит в Саудовской Аравии «огромный ЦОД». Такие объекты на сегодня нет смысла строить там, где дорогая земля или где энергия уже используется примерно в тех же объемах, что и вырабатывается. Нужно строить их там, где энергии много или она используется неэффективно. А это Ближний Восток.

В феврале 2025 года Groq, договорившись с саудовской Aramco Digital, запустила «крупнейшую на Ближнем Востоке» платформу для вывода ИИ, в которую саудовская сторона и Groq инвестировали по $1.5 млрд.

Интерес к Ближнему Востоку, как к перспективной территории для размещения вычислительных мощностей проявляют также xAI, M* Platforms и Microsoft. Этот интерес подкреплен миллиардными инвестициями – компании стремятся создавать крупные кластеры ЦОД по всему региону, причем как для вывода данных, так и для обучения своих AI моделей.

Создание индустрии ИИ — часть стратегии диверсификации экономики Саудовской Аравии, стремящейся уйти от зависимости от нефти. Humain обладает огромными ресурсами: $23 млрд выделено на партнерства и $10 млрд на венчурный фонд.

Главным региональным конкурентом Саудовской Аравии выступают ОАЭ с ее участием в проекте StarGate. Это создает в регионе активную конкуренцию.

Вместе с тем, мне не очень понятно, как можно делать значительные инвестиции, да еще в критические технологии в регионы, где велик риск межгосударственных конфликтов. Регион Ближнего Востока исторически нестабилен, и эскалация любого конфликта может напрямую угрожать физической инфраструктуре и непрерывности бизнеса.

Кроме того, строительство энергоемких ЦОД в пустынном климате с дефицитом водных ресурсов — это инженерный вызов. Системы охлаждения требуют немало воды, что создает дополнительную нагрузку на и без того ограниченные ресурсы.

И, наконец, в регионе практически нет достаточно квалифицированных кадров для работы в создаваемых ЦОД AI.

Перевесит ли избыток недорогой электроэнергии все перечисленные проблемы и риски?

теги: искусственный интеллект ЦОД AI

