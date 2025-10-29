AI | ИИ: Саудовская Аравия – перспективная территория для размещения ЦОД AI

MForum.ru
29.10.2025,
В Groq уверены, что Саудовская Аравия может стать экспортером услуг AI за счет избытка энергии в стране. Энергия – одна из вещей, которую сложно экспортировать. Ее нужно транспортировать по линиям электропередачи, это дорого. Но раз уж в стране много избыточной энергии, проще переместить в Саудовскую Аравию данные, обработать их на вычислительных мощностях ИИ (которые еще только предстоит создать) и затем отправить потребителям результаты, - интересная идея, озвученная генеральным директором Groq Джонатаном Россом.
Groq уже строит в Саудовской Аравии «огромный ЦОД». Такие объекты на сегодня нет смысла строить там, где дорогая земля или где энергия уже используется примерно в тех же объемах, что и вырабатывается. Нужно строить их там, где энергии много или она используется неэффективно. А это Ближний Восток.
В феврале 2025 года Groq, договорившись с саудовской Aramco Digital, запустила «крупнейшую на Ближнем Востоке» платформу для вывода ИИ, в которую саудовская сторона и Groq инвестировали по $1.5 млрд.
Интерес к Ближнему Востоку, как к перспективной территории для размещения вычислительных мощностей проявляют также xAI, M* Platforms и Microsoft. Этот интерес подкреплен миллиардными инвестициями – компании стремятся создавать крупные кластеры ЦОД по всему региону, причем как для вывода данных, так и для обучения своих AI моделей.
Создание индустрии ИИ — часть стратегии диверсификации экономики Саудовской Аравии, стремящейся уйти от зависимости от нефти. Humain обладает огромными ресурсами: $23 млрд выделено на партнерства и $10 млрд на венчурный фонд.
Главным региональным конкурентом Саудовской Аравии выступают ОАЭ с ее участием в проекте StarGate. Это создает в регионе активную конкуренцию.
Вместе с тем, мне не очень понятно, как можно делать значительные инвестиции, да еще в критические технологии в регионы, где велик риск межгосударственных конфликтов. Регион Ближнего Востока исторически нестабилен, и эскалация любого конфликта может напрямую угрожать физической инфраструктуре и непрерывности бизнеса.
Кроме того, строительство энергоемких ЦОД в пустынном климате с дефицитом водных ресурсов — это инженерный вызов. Системы охлаждения требуют немало воды, что создает дополнительную нагрузку на и без того ограниченные ресурсы.
И, наконец, в регионе практически нет достаточно квалифицированных кадров для работы в создаваемых ЦОД AI.
Перевесит ли избыток недорогой электроэнергии все перечисленные проблемы и риски?
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: искусственный интеллект ЦОД AI
--
Публикации по теме:
16.10. [Новости компаний] Искусственный интеллект: МТС и Россети займутся поиском хищений электроэнергии и выявлением нелегальных майнинговых ферм с помощью ИИ / MForum.ru
16.10. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Билайн запустил бесплатный тест-драйв платформы ИИ-агентов для компаний / MForum.ru
13.10. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Китайские открытые модели LLM стали наиболее популярными у российских компаний / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] Искусственный интеллект: МедТех ИИ усовершенствовала алгоритм для диагностики атрофического гастрита / MForum.ru
23.09. [Новости компаний] Геоаналитика. B2B. ИИ: Бизнес.Локатор - новый инструмент на основе больших данных и ИИ для поиска качественных локаций / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru