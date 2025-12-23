Искусственный интеллект: Китайская ByteDance планирует нарастить капитальные затраты в 2026 году с фокусом на чипы ИИ

23.12.2025, MForum.ru

Согласно источникам, цитируемым Financial Times, компания ByteDance готовится увеличить свои капитальные затраты до 160 миллиардов юаней (приблизительно $22,70 миллиарда) в 2026 году, направив более половины этой суммы, 85 миллиардов юаней, на приобретение процессоров для ИИ. Планируемое увеличение с 150 миллиардов юаней в 2025 году отражает усиление акцента ByteDance на разработке ИИ.

Значительная часть капитальных затрат ByteDance будет направлена на приобретение передовых чипов для разработки моделей и приложений ИИ.

Многое будет зависеть от доступности высокопроизводительных чипов Nvidia в условиях действующих экспортных ограничений США. Компания Nvidia планирует закупить от 5 000 до 10 000 модулей (что будет соответствовать примерно 40-80 тысяч чипов) в 2026 году. Но это решение должны будут одобрить не только в США, но и в Китае.

Несмотря на то, что ByteDance входит в число ведущих китайских операторов ИИ-ЦОД, по сравнению с американскими поставщиками облачных услуг инвестиции компании не выглядят значительными. Только Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon Web Services и M* к 2025 году совместно инвестируют более $300 млрд в инициативы в области ИИ. Решение ByteDance свидетельствует о стремлении сократить этот разрыв на фоне растущей глобальной конкуренции в разработке технологий ИИ.

по материалам Digitimes

