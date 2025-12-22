Искусственный интеллект. Энергетика: МТС EnergyTool - инструмент выявил 197 тысяч майнинговых ферм в России

MForum.ru
МТС сообщает о росте числа майнинговых ферм в России в 2025 году. Согласно данным МТС, количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 года.
Платформа EnergyTool в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы.
Общая эффективность обнаружения фрода достигла 45% в 2025 году. При этом 78% случаев вмешательства в работу приборов учета приходилось на трехфазные счетчики, которые чаще используются для питания частных домов. На однофазные приборы пришлось 22% атак. Наблюдается также и сезонная динамика: летом число взломанных счетчиков снизилось в 5 раз по сравнению с весенним периодом.
Одним из ключевых направлений работы МТС EnergyTool является обнаружение майнинговых ферм. В 2025 году было обнаружено 196 907 случаев майнинга, что на 44% больше, чем годом ранее. Чаще всего майнинговые фермы встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. Наименьшее число таких ферм было обнаружено в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.
«Алгоритмы Energy Tool не просто фиксируют аномалию, а способны распознавать сложные схемы, будь то замаскированный майнинг или дистанционный взлом счетчика. Цифры говорят сами за себя: каждый второй случай фрода мы теперь видим и можем пресечь. Это серьезный удар по теневому потреблению электроэнергии и прямой вклад в экономику энергокомпаний», — отметил руководитель продукта МТС EnergyTool Алексей Барбетов.
теги: "искусственный интеллект" энергетика МТС применения ИИ
