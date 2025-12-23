Искусственный интеллект: Что сдерживает развитие ИИ в регионах?

MForum.ru
Тему сегодня предлагают Ведомости. В регионах пока что активному внедрению ИИ мешает дефицит кадров, необходимых при запуске ИИ проектов, а также их сопровождении и масштабировании. Эту проблему должны помочь решить ВУЗы, - сегодня 22 ВУЗа готовят специалистов по ИИ. Только в 2025 году зачислено 4750 студентов на соответствующие специальности.
Вторая причина, сдерживающая развитие ИИ в регионах - основные мощности ИИ-ЦОД расположены в Москве и Петербурге. А строительство региональных ЦОД требует земли, энергоресурсов и немалых инвестиций.
Упростить распространение ИИ в регионах призван портал Цифровой регион, в рамках которого создана витрина со 149 решениями из 26 субъектов РФ с описанием эффектов от внедрения.
Примеры:
--
