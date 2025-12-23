Искусственный интеллект: Что сдерживает развитие ИИ в регионах?

23.12.2025, MForum.ru

Тему сегодня предлагают Ведомости. В регионах пока что активному внедрению ИИ мешает дефицит кадров, необходимых при запуске ИИ проектов, а также их сопровождении и масштабировании. Эту проблему должны помочь решить ВУЗы, - сегодня 22 ВУЗа готовят специалистов по ИИ. Только в 2025 году зачислено 4750 студентов на соответствующие специальности.

Вторая причина, сдерживающая развитие ИИ в регионах - основные мощности ИИ-ЦОД расположены в Москве и Петербурге. А строительство региональных ЦОД требует земли, энергоресурсов и немалых инвестиций.

Упростить распространение ИИ в регионах призван портал Цифровой регион, в рамках которого создана витрина со 149 решениями из 26 субъектов РФ с описанием эффектов от внедрения.

Примеры:

Автоматическая стенография совещаний внедрена в Новосибирской области;

Анализ маммограмм в Тамбовской области с ранним выявлением онкологии

Поиск пустых и неиспользуемых сельхозземель с точностью более 80% в Самарской области

Автоматический контроль благоустройства дворов в Московской области

