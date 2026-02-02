Микроэлектроника: TrendForce прогнозирует, что цены на микросхемы памяти в 1q2026 вырастут на 90-95% к 4q2025

MForum.ru
02.02.2026,
Аналитики TrendForce заявили в понедельник, что повышают прогнозы цен на микросхемы и ожидают, что контрактные цены на обычную DRAM-память вырастут на 90-95% в период с января по март 2026 года по сравнению с последними 4q2025 года. В основе этого явления - безудержный спрос на ИИ-чипы, генерируемый производителями серверов для ЦОД, СХД и т.п. в связи с продолжающимся ростом спроса на решения ИИ.
В этих условиях, производители микросхем памяти, переводят свои производственные мощности под выпуск наиболее востребованной (и по совместительству наиболее высокоприбыльной) продукции - скоростной памяти HBM. Соответственно сокращаются доступные производственные мощности для выпуска DRAM, что создает нехватку этих микросхем для производителей ноутбуков, планшетов и т.п. В условиях дефицита неизбежен рост цен на DRAM. Также растут цены и на NAND flash память, и на некоторые виды цифровой логики, которые используются в ИИ-ускорителях и в памяти.
Если ранее в TrendForce прогнозировали рост цен на динамическую оперативную память на 55-60% в 1q2026, то теперь говорят практически об удвоении цены памяти в масштабе квартал-к-кварталу.
Можно смело прогнозировать рос цен на различную продукцию электроники, прежде всего, на ПК, ноутбуки, планшеты и смартфоны. Сейчас рынок поставщиков и они своего не упустят.
