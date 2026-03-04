Мобильная связь: Ericsson показала работу сети 6G в условиях лаборатории в США

04.03.2026, MForum.ru

Компания Ericsson объявила об успешном завершении первой в мире «предварительной сессии» беспроводной передачи данных (OTA – Over the Air) в стандарте 6G. Испытания прошли в штаб-квартире Ericsson в Плано, Техас, и стали важной вехой на пути к коммерческому внедрению сетей шестого поколения.

Система включала:

Радиооборудование Ericsson

Вычислительные ресурсы RAN (Radio Access Network)

Программно-определяемые радиоинтерфейсы

Облачные платформы

Ключевая особенность — программная архитектура Ericsson может быть развёрнута на различных аппаратных платформах, включая CPU и GPU, что обеспечивает гибкость при внедрении будущих стандартов.

Технические параметры тестирования:

Диапазон частот: 7 ГГц (сантиметровые волны)

Полоса частот: 400 МГц

Основной фокус: оптимизация восходящего канала связи (к базовой станции), повышение энергоэффективности и эффективности использования спектра

Поддержка телеком-отрасли и новых поколений связи в США осуществляется на самом высоком уровне, в частности, о демонстрации 6G позитивно отозвался министр торговли США.

«6G станет основой для масштабирования искусственного интеллекта в обществе и будет иметь решающее значение для национальной безопасности, экономического процветания и глобальной конкурентоспособности Соединенных Штатов», — заявил Бёрге Экхольм, президент и главный исполнительный директор Ericsson.

C 6G связывают возможности обеспечения робототехники с использованием ИИ надежными широкополосными подключениями и вычислительными мощностями, поддержкой передачи потокового видео в реальном времени.

Оборудование 6G в Ericsson планируют производить на заводе 5G USA Smart Factory в Льюисвилле, Техас. Ericsson инвестировала в этот завод более $150 млн. На заводе работает 550 человек.

Ericsson намерена расширять испытания в других частотных диапазонах, сотрудничая с операторами, партнерами в области производства чипсетов и стараясь расширить экосистему – для приближения готовности к развертыванию 6G. Запуск сетей 6G ожидается примерно в 2030 году.

--

теги: мобильная связь шестое поколение Ericsson лабораторные тесты искусственный интеллект в телекоме ИИ в телекоме

--