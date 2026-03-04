Мобильная связь: Ericsson показала работу сети 6G в условиях лаборатории в США

MForum.ru
04.03.2026,
Компания Ericsson объявила об успешном завершении первой в мире «предварительной сессии» беспроводной передачи данных (OTA – Over the Air) в стандарте 6G. Испытания прошли в штаб-квартире Ericsson в Плано, Техас, и стали важной вехой на пути к коммерческому внедрению сетей шестого поколения.
Система включала:
Ключевая особенность — программная архитектура Ericsson может быть развёрнута на различных аппаратных платформах, включая CPU и GPU, что обеспечивает гибкость при внедрении будущих стандартов.
Технические параметры тестирования:
Поддержка телеком-отрасли и новых поколений связи в США осуществляется на самом высоком уровне, в частности, о демонстрации 6G позитивно отозвался министр торговли США.
«6G станет основой для масштабирования искусственного интеллекта в обществе и будет иметь решающее значение для национальной безопасности, экономического процветания и глобальной конкурентоспособности Соединенных Штатов», — заявил Бёрге Экхольм, президент и главный исполнительный директор Ericsson.
C 6G связывают возможности обеспечения робототехники с использованием ИИ надежными широкополосными подключениями и вычислительными мощностями, поддержкой передачи потокового видео в реальном времени.
Оборудование 6G в Ericsson планируют производить на заводе 5G USA Smart Factory в Льюисвилле, Техас. Ericsson инвестировала в этот завод более $150 млн. На заводе работает 550 человек.
Ericsson намерена расширять испытания в других частотных диапазонах, сотрудничая с операторами, партнерами в области производства чипсетов и стараясь расширить экосистему – для приближения готовности к развертыванию 6G. Запуск сетей 6G ожидается примерно в 2030 году.
--
теги: мобильная связь шестое поколение Ericsson лабораторные тесты искусственный интеллект в телекоме ИИ в телекоме
--
