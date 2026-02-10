Вычислительная техника: Сбербанк может вложить в создание нового суперкомпьютера до 0.5 трлн

10.02.2026, MForum.ru

Об этом сообщают Ведомости, со ссылкой на анонимный источник, «близкий к банку».

У Сбера уже есть, как минимум, два суперкомпьютера – созданный в 2019 году «Кристофари», который обслуживает платформу ML Space и «Кристофари нео», представленный в ноябре 2021 года. На 2025 год «Кристофари» занимал 125-е место в Топ-500 суперкомпьютеров мира, а «Кристофари нео» - 201-е место.

Яндекс располагает более мощными суперкомпьютерами: Ляпунов (140-е место); Червоненкис (75-е); Галушкин (102-е). Суперкомпьютеры есть у МГУ - Ломоносов-2, и у НИУ ВШЭ – cHARISMa.

Сбер строит еще один суперкомпьютер, на базе «супер-ЦОДа» в Балаково, с планами запуска в 2027 году – на этот момент он может стать самым большим в России (3000 стоек).

Сумма в полтриллиона рублей кажется весомой для российского рынка, но она скромная, если сравнить с $500 млрд, которые, например, компания OpenAI планирует инвестировать в ИИ-проект Stargate. Российские проекты суперкомпьютеров сдерживает отсутствие российских высокопроизводительных процессоров и плат GPU, сравнимых с продуктами Nvidia, кроме того, начинают негативно влиять проблемы с ограниченными мощностями электрогенерации в таких регионах, как Москва, Московская область или Петербург.

Большинство российских суперкомпьютеров создавались тогда, когда еще не было принято делать акцент на использование для вычислений GPU и TPU. В последние годы в них, конечно, уже применяют Nvidia A100, H100 и даже отечественные ИИ-ускорители, но масштабы...

Лишним новый суперкомпьютер, конечно, не будет, он найдет себе применение, в том числе, его вероятно можно будет применять для обучения LLM, но каких-то прорывов стратегического уровня, в связи с этим я бы не ожидал. Кроме того, в России решили заняться регулированием ИИ, что может стать дополнительным ограничительным фактором для развития этой темы в стране. Впрочем, все зависит от деталей, наличие определенного законодательного поля в области ИИ также необходимо, важно только руководствоваться чувством меры, чего увы, зачастую не хватает.

теги: суперкомпьютеры ИИ искусственный интеллект AI Сбербанк ИИ-ЦОДы вычислительная техника

© 2003-2026, Мобильный форум
