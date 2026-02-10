Вычислительная техника: Сбербанк может вложить в создание нового суперкомпьютера до 0.5 трлн

MForum.ru
10.02.2026,
Об этом сообщают Ведомости, со ссылкой на анонимный источник, «близкий к банку».
У Сбера уже есть, как минимум, два суперкомпьютера – созданный в 2019 году «Кристофари», который обслуживает платформу ML Space и «Кристофари нео», представленный в ноябре 2021 года. На 2025 год «Кристофари» занимал 125-е место в Топ-500 суперкомпьютеров мира, а «Кристофари нео» - 201-е место.
Яндекс располагает более мощными суперкомпьютерами: Ляпунов (140-е место); Червоненкис (75-е); Галушкин (102-е). Суперкомпьютеры есть у МГУ - Ломоносов-2, и у НИУ ВШЭ – cHARISMa.
Сбер строит еще один суперкомпьютер, на базе «супер-ЦОДа» в Балаково, с планами запуска в 2027 году – на этот момент он может стать самым большим в России (3000 стоек).
Сумма в полтриллиона рублей кажется весомой для российского рынка, но она скромная, если сравнить с $500 млрд, которые, например, компания OpenAI планирует инвестировать в ИИ-проект Stargate. Российские проекты суперкомпьютеров сдерживает отсутствие российских высокопроизводительных процессоров и плат GPU, сравнимых с продуктами Nvidia, кроме того, начинают негативно влиять проблемы с ограниченными мощностями электрогенерации в таких регионах, как Москва, Московская область или Петербург.
Большинство российских суперкомпьютеров создавались тогда, когда еще не было принято делать акцент на использование для вычислений GPU и TPU. В последние годы в них, конечно, уже применяют Nvidia A100, H100 и даже отечественные ИИ-ускорители, но масштабы...
Лишним новый суперкомпьютер, конечно, не будет, он найдет себе применение, в том числе, его вероятно можно будет применять для обучения LLM, но каких-то прорывов стратегического уровня, в связи с этим я бы не ожидал. Кроме того, в России решили заняться регулированием ИИ, что может стать дополнительным ограничительным фактором для развития этой темы в стране. Впрочем, все зависит от деталей, наличие определенного законодательного поля в области ИИ также необходимо, важно только руководствоваться чувством меры, чего увы, зачастую не хватает.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: суперкомпьютеры ИИ искусственный интеллект AI Сбербанк ИИ-ЦОДы вычислительная техника
--
Публикации по теме:
08.02. [Новости компаний] Вычислительная техника: Ожидается, что квантовые вычисления станут ключевой технологией следующего поколения для решения сложных задач будущего / MForum.ru
16.12. [Новости компаний] Вычислительная техника: Китай запустил крупнейший в мире распределенный ИИ-суперкомпьютер / MForum.ru
31.10. [Новости компаний] Вычислительная техника: Минэнерго США в партнерстве с AMD планирует построить два суперкомпьютера с инвестициями в $1 млрд / MForum.ru
19.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Почему производство чипов это новая гонка вооружений / MForum.ru
19.03. [Технологии] Анонсы: Проект Android Wear – Android для носимой электроники / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru