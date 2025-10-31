Вычислительная техника: Минэнерго США в партнерстве с AMD планирует построить два суперкомпьютера с инвестициями в $1 млрд

31.10.2025, MForum.ru

Заявляется что такие суперкомпьютеры необходимы для решения «масштабных научных задач», в том числе, в области безопасности, ядерной и термоядерной энергетики. Цель партнеров – обеспечить США вычислительными мощностями, которые позволили бы проводить все более сложные эксперименты и ускорили бы научные открытия в критически важных областях. В частности, ожидается, что эта техника поможет прогрессу в медицине, энергетике, в производстве и в военной области. Об этом рассказывает Mobile World Live.

В частности, министр энергетики отметил, что эти инструменты помогут ученым моделировать и, возможно, довести научные исследования до фазы практического использования термоядерного синтеза в течение следующих нескольких лет. Если это получится сделать, то будет снят один из серьезных барьеров в дальнейшем умощнении ИИ.

Впрочем, успехов ждут и в медицине, где, моделируя реакцию организма на прием тех или иных лекарственных средств на молекулярном уровне, можно будет достичь «контролируемых состояний» онкологических заболеваний в течение 5-8 лет. Звучит несколько двусмысленно, хотелось бы слышать об излечениях, как цели, а не о «контролируемых состояниях», выгодных отрасли фармацевтики.

В рамках партнерства разрабатываются два суперкомпьютера, известные как Lux и Discovery. Lux, запуск которого ожидается в течение шести месяцев, использует ИИ-чипы, процессоры и сетевые чипы AMD MI355X.

Агентство Reuters отметило, что система Lux разработана совместно AMD, Hewlett Packard Enterprise, Oracle Cloud Infrastructure и Окриджской национальной лабораторией (ORNL).

Суперкомпьютер Discovery будет работать на базе процессоров серии MI430, сочетающих традиционные суперкомпьютеры с передовыми возможностями искусственного интеллекта. Как сообщает Reuters, суперкомпьютер будет разработан ORNL, HPE и AMD. Ожидается, что он будет поставлен в 2028 году, а эксплуатация начнётся годом позже.

Министерство энергетики США (DoE) разместит компьютеры, а отраслевые партнёры предоставят оборудование и финансирование. Обе стороны будут совместно использовать вычислительные мощности. Это партнёрство закладывает основу для будущего сотрудничества между государством и частным сектором в области суперкомпьютеров (вновь видим модель государственно-частного партнерства в больших проектах).

