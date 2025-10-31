Вычислительная техника: Минэнерго США в партнерстве с AMD планирует построить два суперкомпьютера с инвестициями в $1 млрд

MForum.ru

Вычислительная техника: Минэнерго США в партнерстве с AMD планирует построить два суперкомпьютера с инвестициями в $1 млрд

31.10.2025, MForum.ru

Заявляется что такие суперкомпьютеры необходимы для решения «масштабных научных задач», в том числе, в области безопасности, ядерной и термоядерной энергетики. Цель партнеров – обеспечить США вычислительными мощностями, которые позволили бы проводить все более сложные эксперименты и ускорили бы научные открытия в критически важных областях. В частности, ожидается, что эта техника поможет прогрессу в медицине, энергетике, в производстве и в военной области. Об этом рассказывает Mobile World Live.

В частности, министр энергетики отметил, что эти инструменты помогут ученым моделировать и, возможно, довести научные исследования до фазы практического использования термоядерного синтеза в течение следующих нескольких лет. Если это получится сделать, то будет снят один из серьезных барьеров в дальнейшем умощнении ИИ.

Впрочем, успехов ждут и в медицине, где, моделируя реакцию организма на прием тех или иных лекарственных средств на молекулярном уровне, можно будет достичь «контролируемых состояний» онкологических заболеваний в течение 5-8 лет. Звучит несколько двусмысленно, хотелось бы слышать об излечениях, как цели, а не о «контролируемых состояниях», выгодных отрасли фармацевтики.

В рамках партнерства разрабатываются два суперкомпьютера, известные как Lux и Discovery. Lux, запуск которого ожидается в течение шести месяцев, использует ИИ-чипы, процессоры и сетевые чипы AMD MI355X.

Агентство Reuters отметило, что система Lux разработана совместно AMD, Hewlett Packard Enterprise, Oracle Cloud Infrastructure и Окриджской национальной лабораторией (ORNL).

Суперкомпьютер Discovery будет работать на базе процессоров серии MI430, сочетающих традиционные суперкомпьютеры с передовыми возможностями искусственного интеллекта. Как сообщает Reuters, суперкомпьютер будет разработан ORNL, HPE и AMD. Ожидается, что он будет поставлен в 2028 году, а эксплуатация начнётся годом позже.

Министерство энергетики США (DoE) разместит компьютеры, а отраслевые партнёры предоставят оборудование и финансирование. Обе стороны будут совместно использовать вычислительные мощности. Это партнёрство закладывает основу для будущего сотрудничества между государством и частным сектором в области суперкомпьютеров (вновь видим модель государственно-частного партнерства в больших проектах).

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: вычислительная техника суперкомпьютеры инструменты науки

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

19.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Почему производство чипов это новая гонка вооружений / MForum.ru

19.03. [Технологии] Анонсы: Проект Android Wear – Android для носимой электроники / MForum.ru

04.03. [Новости компаний] Т-Платформы / MForum.ru

27.12. [Технологии]  Анонсы: МГУ заказала суперкомпьютер "не хуже японского" / MForum.ru

21.12. [Новости компаний]  Дайджест: Ключевые события недели с 15 по 19 декабря 2008 года / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru

29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru

28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: