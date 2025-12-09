Международное сотрудничество: Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков

Международное сотрудничество: Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков

09.12.2025, MForum.ru

Нина Матвиенко, директор департамента продуктового маркетинга Big Data & AI Билайна, в рамках выступления в Дели на Российско-индийском бизнес-форуме отметила, что цифровизация и ИИ - основа для экономического роста и технологического партнерства между Россией и Индией.

«Общий рост – основа нашего партнерства. Мы находимся на пороге перехода от экспериментального к повсеместному применению ИИ в бизнес-процессах. Бизнес ждет высокоспециализированных “цифровых сотрудников“, способных работать с внутренними данными компании. В этом мы видим ключевое направление для сотрудничества и готовы обмениваться лучшими практиками», — заявила Нина Матвиенко.

Индия демонстрирует эталон внедрения массовых цифровых сервисов и обладает огромным пулом ИТ-талантов, а Россия накопила глубокую экспертизу в создании комплексных, в том числе промышленных, ИИ-решений.

«Российские компании, включая нашу, уже разработали специализированные решения: ИИ-агентов для управления производством, анализа транспортных потоков, обеспечения безопасности и оптимизации логистики на уровне целых городов и регионов. Индия, обладая опытом быстрой интеграции, может предложить готовые платформенные решения и отраслевую экспертизу, например, в сельском хозяйстве, образовании и финтехе», — добавила Матвиенко.

В числе конкретных инициатив Билайн предложил создание центра совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков, диалог по телекоммуникационному оборудованию и интеллектуальным системам управления городской инфраструктурой.

Российско-индийский бизнес-форум организован Фондом Росконгресс, Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI) и Министерством промышленности и торговли Индии.

