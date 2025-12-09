Международное сотрудничество: Билайн предложил создать центр совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков

MForum.ru
09.12.2025,
Нина Матвиенко, директор департамента продуктового маркетинга Big Data & AI Билайна, в рамках выступления в Дели на Российско-индийском бизнес-форуме отметила, что цифровизация и ИИ - основа для экономического роста и технологического партнерства между Россией и Индией.
«Общий рост – основа нашего партнерства. Мы находимся на пороге перехода от экспериментального к повсеместному применению ИИ в бизнес-процессах. Бизнес ждет высокоспециализированных “цифровых сотрудников“, способных работать с внутренними данными компании. В этом мы видим ключевое направление для сотрудничества и готовы обмениваться лучшими практиками», — заявила Нина Матвиенко.
Индия демонстрирует эталон внедрения массовых цифровых сервисов и обладает огромным пулом ИТ-талантов, а Россия накопила глубокую экспертизу в создании комплексных, в том числе промышленных, ИИ-решений.
«Российские компании, включая нашу, уже разработали специализированные решения: ИИ-агентов для управления производством, анализа транспортных потоков, обеспечения безопасности и оптимизации логистики на уровне целых городов и регионов. Индия, обладая опытом быстрой интеграции, может предложить готовые платформенные решения и отраслевую экспертизу, например, в сельском хозяйстве, образовании и финтехе», — добавила Матвиенко.
В числе конкретных инициатив Билайн предложил создание центра совместной разработки ИИ на базе российско-индийских технопарков, диалог по телекоммуникационному оборудованию и интеллектуальным системам управления городской инфраструктурой.
Российско-индийский бизнес-форум организован Фондом Росконгресс, Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI) и Министерством промышленности и торговли Индии.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Билайн Вымпелком искусственный интеллект международное сотрудничество Индия
--
Публикации по теме:
05.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект. B2B: MWS Cloud поможет установить серверы с GPU для работы с ИИ в периметре предприятий / MForum.ru
02.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Как AI-агент One NZ превращает данные о сети в скорость и сокращает время анализа на 80% / MForum.ru
28.11. [Новости компаний] Радиоподсистема: Крупнейшее в мире развертывание IntelligentRAN - China Mobile и Huawei модернизировали более 500 000 сайтов / MForum.ru
26.11. [Новости компаний] Производство электроники: Foxconn и Intrinsic создают гибкое высокосмешанное и высокосерийное производство в США / MForum.ru
24.11. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Brookfield запускает программу инвестиций в инфраструктуру ИИ на $100 млрд / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru