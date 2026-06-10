Искусственный интеллект: Music v2 - легальная коммерциализация и возможность менять жанр в рамках одного трека

MForum.ru
16.06.2026,
Американская ElevenLabs выпустила модель генерации музыки Music v2, позволяющую менять жанр в рамках одного трека. По словам разработчиков, новинка подойдет для работы со сложными вокальными партиями и аранжировками. В частности, модель свободно переходит от оперы к хэви-металу и обратно, исполняет быстрый рэп, не теряя связности текста, и вставляет в треки немузыкальные звуковые эффекты.
Американская ElevenLabs выпустила модель генерации музыки Music v2, позволяющую менять жанр в рамках одного трека. По словам разработчиков, новинка подойдет для работы со сложными вокальными партиями и аранжировками. В частности, модель свободно переходит от оперы к хэви-металу и обратно, исполняет быстрый рэп, не теряя связности текста, и вставляет в треки немузыкальные звуковые эффекты.
Пользователи могут выделить фрагмент песни и переработать его с помощью текстового запроса, не влияя на остальные части произведения: песни можно строить посекционно, сшивая интро, куплеты и припевы. Разработчики улучшили взаимодействие ИИ с разными языками, текстами, вокалом и аранжировками.
ElevenLabs обучали модель на лицензированных данных и очистили ее для легального коммерческого использования (Suno и Udio уже получали иски за нарушения авторских прав).
В последние месяцы Google, Stability AI и Suno также выпустили новые модели, способные создавать сложные длинные треки.
Новость примечательна тем, что отражает ряд универсальных трендов:
📌 ИИ переходит от генерации к редактированию. Точечная перестройка отдельных секций музыкального произведения не разрушает трек, превращая пользователя в соавтора из пассивного получателя результата.
📌 Авторское право становится конкурентным преимуществом и стратегическим дифференциатором: иски к Suno и Udio показывают, что нелицензированное обучение создает экзистенциальные риски как для бизнеса, так и для конечных пользователей. Напротив, компании, заранее выстроившие отношения с лейблами, получают преимущество и «твердую землю под ногами».
📌 Возможность смешивать жанры, добавлять эффекты и управлять структурой песни - это движение к нарративному контролю над звуком. Напрашивающийся следующий шаг - полная синхронизация генерации с видеорядом.
Новость интересна тем, что музыкальная индустрия оставалась одним из последних бастионов с высоким входным барьером. Music v2 и конкуренты решают вопросы качества, управляемости, юридической чистоты и доступности. Для инди-разработчиков, создателей подкастов и иного контента речь идет о скором исчезновении рынка стоковой музыки в его привычном виде.
((по материалам Techcrunch))
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теги: искусственный интеллект тренды
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