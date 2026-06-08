Облачные услуги: Аналитики утверждают – российский рынок инфраструктурных облачных сервисов в 2025 году вырос на 29% до 96 млрд рублей

10.06.2026, MForum.ru

Такие данные приводят Ведомости со ссылкой на исследование компаний Apple Hills Digital и облачных провайдеров Cloud.ru, Selectel и VK Tech.

Среди причин, которые вызвали рост инвестиций в облачные услуги назвали:

33% - рост объемов данных;

32% - модернизацию бизнеса;

30% - рост стоимости оборудования;

30% - рост требований к ИБ

27% - искусственный интеллект

20% - импортзамещение

Отмечается тренд на рост числа провайдеров, чьи услуги использует компания. Около 30% компаний используют услуги двух провайдеров, 13% работают с четырьмя, 42% довольствуются одним.

Странно, что среди причин, перечисленных выше, не названы такие существенные, как инфляция и соответствующий рост расценок на услуги; недостаточное предложение услуг из-за дефицита мощностей ЦОД.

Даже несмотря на то, что многие компании осознали, что некоторые вещи по-прежнему предпочтительнее делать on-premises на собственной инфраструктуре, спрос на облачные услуги в 2026 году будет продолжать расти на двузначные проценты, несмотря на то что цены на услуги будут повышаться. Факторов для стимуляции такого роста – предостаточно. Так что по итогам 2026 года объем рынка инфраструктурных облачных сервисов будет измеряться уже трехзначным числом в миллиардах рублей. ||

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теги: инфраструктурные облачные услуги аналитика опросы тренды мнения оценки

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