Энергетика. ИИ: Китай координирует и картографирует «чистую» энергетику в национальных масштабах - с помощью ИИ

MForum.ru
02.06.2026,
ИИ потребляет все больше энергии и перегружает сети, которые не проектировались под ЦОДы. Только в США цены на мощность крупнейшего национального оператора электросети PJM выросли более чем в 10 раз за 2 года – основным драйвером роста остается строительство ЦОДов и рост спроса на энергию со стороны их владельцев. Экспансия китайских дата-центров подтолкнула энергопотребление в секторе на 44% в годовом исчислении в первом квартале 2026 года - до 22,9 млрд кВт-ч.
Международное энергетическое агентство прогнозирует рост энергопотребления ЦОДов до 1 тысячи ТВт-час к концу десятилетия. Частично спрос может закрыть возобновляемая энергетика – впрочем, многим странам потребуются инструменты для ее координации и картирования в национальном масштабе. В Китае эту задачу уже решили.
Ученые из Пекинского университета и академии DAMO компании Alibaba Group опубликовали в журнале Nature исследование, содержащее детализированный анализ ветровой и солнечной инфраструктуры целой нации, созданный с помощью ИИ, а также аналитическую базу для управления соответствующей инфраструктурой на уровне единой системы. Команда идентифицировала 319,97 тысяч солнечных фотовольтаических установок и 91,6 тысяч ветряков в Китае, обработав 7,56 ТБ спутниковых снимков в субметровым разрешении.
Прошлые исследования, поддерживающие теории о том, что отдельные источники энергии могут компенсировать взаимное непостоянство во времени и географии, опирались на гипотетические и смоделированные сценарии развертывания. Полученные недавно данные свидетельствуют о росте комплементарности и эффективности географически разнесенных систем по мере увеличения дистанции между ними - чем дальше друг от друга расположены координируемые объекты, тем надежнее оказывается их баланс. Так, например, облако, закрывающее фермы в Ганьсу, не затемняет батареи Внутренней Монголии.
Выход на национальные масштабы облегчает сопряжение взаимодополняющих источников энергии, стабилизирует сеть и исключает “куртэйлмент” - расточительный сброс выработанной энергии. Операторы не могли оптимизировать то, о чем не имели ни малейшего представления – ИИ-анализ предоставил исчерпывающую информацию.
Отдельного внимания заслуживает модель глубокого обучения DAMO - система определила солнечные фотовольтаические объекты и ветряки на спутниковых снимках 1915 китайских округов – от панелей на крышах – до промышленных ветропарков.
По оценкам финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, в 2025 году сектор “чистой энергии” Китая произвел экономический продукт на сумму порядка $2,26 трлн – сопоставимо с ВВП Бразилии.
Новость иллюстрирует тренды:
📌 ИИ создает колоссальную нагрузку на энергетическую инфраструктуру, однако, парадоксальным образом, становится инструментом решения проблемы. Государства формируют геопространственный ИИ и “цифровых близнецов” критической инфраструктуры. Гонки Китая и Запада нет - Поднебесная уверенно лидирует. Впрочем, Китай предлагает шаблоны развития в этой области всем желающим.
📌 Масштабы систем с единым управлением становятся конкурентным преимуществом: чем шире географический охват, тем эффективнее система.
📌 Эффективность упирается в координацию, а не в местечковые прорывы. В случае с энергетикой, речь идет о том, что мощностей у многих стран достаточно, проблема – в управлении (как обычно..).
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теги: искусственный интеллект энергетика тренды аналитика
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