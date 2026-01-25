Искусственный интеллект. ИИ ЦОДы: 1 МВт на стойку ИИ ЦОД - идем к новому де-факто стандарту

25.01.2026, MForum.ru

Компания AcBel запустила высоковольтную линию постоянного тока (HVDC) мощностью 1 МВт для центров обработки данных (ЦОД), ориентированных на задачи искусственного интеллекта. Это событие называют признаком стратегического сдвига: ИИ становится главным драйвером роста сегмента ЦОД и это заставляет системы электропитания наращивать доступные мощности.

1 МВт - насколько это много, если сравнивать с типовыми ситуациями в ИИ ЦОД на сегодня?

Для традиционных ЦОД с «обычными» серверами 1 МВт — серьёзная цифра: такой мощности хватит на десятки стоек со стандартным энергопотреблением (15–50 кВт на стойку).

Но там, где нужны серьезные ИИ-мощности, стойки уже сегодня могут потреблять 100-130 кВт на стойку, например, системы NVIDIA GB200 и GB300 NVL72 могут требовать до 132 кВт на стойку.

В перспективе к 2027 году провайдеры ожидают появления массовых стоек мощностью до 600 кВт, а к концу десятилетия — 1 МВт на одну стойку (О-оптимизм!).

Таким образом, 1 МВт в современном ИИ‑ЦОДе может быть:

🔹 мощностью одной сверхплотной стойки (в ближайших поколениях);

🔹 суммарной мощностью нескольких высоконагруженных стоек уже сейчас.

Стоит сказать пару слов и о том, почему идет переход с традиционных 48-54 В на HVDC (400В или 800В). Потому, что это решает сразу несколько проблем, так можно: снизить энергопотери на передачу, сократить расход меди, повысить общую эффективность.

Ожидается, что к концу 2020‑х годов мегаваттные стойки станут массовым явлением в гипермасштабных ЦОД. Параллельно идет активный переход на GaN силовые модули.

Так что запуск производства линий 1МВт от AcBel - это не какой-то эксперимент, а отражение тренда, индустрия ИИ ЦОД переходит от киловаттных к мегаватнным стойкам, что также потребует перестройки систем охлаждения.

💎 Немного пессимизма

Необходимость перестройки систем охлаждения может стать "бутылочным горлышком", современные технологии жидкостного охлаждения все еще дорогие, сложные в обслуживании и не универсальные. Переход на них быстрым не будет.

Наверняка найдутся и другие факторы, сдерживающие переход к мегаваттным стойкам. В частности, для многих задач, типа инференса или дообучения эффективнее может оказаться продолжение использования кластеров из менее мощных стоек.

Регуляторы в ЕС и США уже рассматривают нормативы по энергоэффективности ЦОД. Мегаваттные стойки, если их КПД не будет близок к идеальному, что вероятно, могут стать мишенью для ограничений.

Скорее всего потребность в 1 МВт на стойку сформируется у узкого сегмента гиперскалеров и крупнейших ИИ-лабораторий, обучающих наиболее масштабные модели ИИ. Для 95% рынка (корпоративные ЦОД, облачные провайдеры) оптимальная плотность, вероятно, останется в диапазоне 50-150 кВт на стойку в обозримом будущем.

Индустрия движется не к единому стандарту 1 МВт, а к сильной дифференциации:

🔸 Tier 1 (массовый/корпоративный): 10-30 кВт на стойку.

🔸Tier 2 (высокопроизводительные/ИИ): 50-150 кВт на стойку (основной рост).

🔸Tier 3 (гиперскалеры/фронтир-ИИ): 300-1000+ кВт на стойку (нишевый премиум).

