Микроэлектроника: Snapdragon 8 Elite Gen 6 может преодолеть порог в 5 ГГц процессоров для смартфонов

По данным инсайдеров (Fixed Focus Digital (Weibo)), следующий флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 6 может преодолеть психологический барьер в 5 ГГц - барьер частоты, взятие которого ранее считали невозможным для процессоров приложений для мобильных платформ из-за высокого энергопотребления при работе процессора на таких частотах, что нередко приводило к перегреву процессора.

Как сообщают медиа, ранние инженерные образцы уже тестируются на 5 ГГц. Теоретический максимум — 5,5–6 ГГц, при этом 5,5 ГГц называют реалистичной целью для коммерческой версии. Для сравнения: нынешний Snapdragon 8 Elite Gen 5 выдаёт максимум 4,61 ГГц.

Предполагается, что компания пойдет путем выпуска двух версий чипа, стандартной и Pro, от последней и ожидается поддержка частоты 5.5 ГГц или чего-то в этом роде.

Для борьбы с перегревом Qualcomm, по слухам, использует технологию HBP (Heat Pass Block) - решение, разработанное Samsung для Exynos 2600. HBP интегрирует радиатор прямо в корпус чипа, обеспечивая эффективное рассеивание тепла.

Чип будет выпускаться по передовому 2‑нм техпроцессу N2P от TSMC, что обеспечит необходимую энергоэффективность.

Почему это интересно?

Преодоление порога в 5 ГГц фактически сравняет производительность смартфонов со многими современными ноутбуками. Qualcomm уже вывела на рынок ПК‑процессоры класса 5 ГГц (Snapdragon X2 Elite Extreme). Перенос аналогичных характеристик в смартфоны — логичный шаг, если удастся решить проблему теплоотвода.

Ждем официальных подтверждений.

