Искусственный интеллект: YouTube вводит автомаркировку ИИ-видео

03.06.2026, MForum.ru

Возможности генеративных моделей растут и YouTube вводит автоматическую маркировку ИИ-контента - как в длинных видео, так и в YouTube Shorts. Авторы обязывались маркировать сгенерированный контент еще с 2023 года (если элементы видео можно было принять за реальных людей, места или события - а вот видео с фантазийным содержанием под требования не подпадали).

Создателей контента по-прежнему призывают раскрывать использование ИИ.

Удалить автоматическую метку не выйдет, если видео создавалось с помощью генеративных инструментов Veo и Dream Screen или если оно содержит метаданные C2PA, указывающие на тотальное использовании ИИ при генерации контента. Недавно к C2PA присоединились OpenAI, Nvidia, Kakao и ElevenLabs.

По словам представителей YouTube, метки не повлияют на рекомендации видео и возможность монетизации.

Новость отражает тренды на переход от добровольной к принудительной прозрачности, гонку генераций и детекций, развитие C2PA как стандарта “цифрового происхождения” и на прагматичную позицию YouTube в адрес ИИ-контента, монетизацию которого никто до поры не собирается дискриминировать. Кейс интересен тем, что крупная платформа впервые берет на себя автоматическую ответственность за маркировку ИИ, не перекладывая ее целиком на авторов.

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теги: ИИ искусственный интеллект маркировка контента тренды кейсы Youtube

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