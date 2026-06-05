Искусственный интеллект: ИИ в госуправлении – рынок 2025-2035

05.06.2026, MForum.ru

Представьте, что государство работает без очередей, ошибок и излишней бюрократии, а пособия приходят автоматически - в момент рождения ребенка без ваших заявлений и заполнения анкет. Это не футурология. Согласно глобальному исследованию рынка ИИ, на 2026 год уже существуют кейсы, где ИИ сокращает время выдачи разрешений на 40%, а обработку налогов - в 7 тысяч раз.

Главный вывод отчёта, подготовленного аналитиком Алексеем Мартыновым: 60% потенциала ИИ в госуправлении - это высвобождение ресурсов и повышение внутренней эффективности. Анализ 50+ мировых кейсов показывает, как «цифровые двойники» городов предотвращают миллионные траты на ненужные стройки, а алгоритмы оптимизируют движение транспорта.

Есть и обратная сторона: в документе приведены громкие провалы - от ошибочного начисления долгов австралийцам до скандалов с чат-ботами в Калифорнии. Это помогает не повторять чужих ошибок и отличать реальные возможности от маркетинга.

Перед вами дорожная карта развития ИИ в госуправлении до 2035 года с конкретными цифрами, расчётами и российским опытом - включая внедрения «Росатома» и правительства Москвы.

Материал для тех, кто принимает стратегические решения и не хочет остаться в «ручном управлении» будущего..

Читать отчет "Рынок искусственного интеллекта в государственном управлении 2025-2035. Экономика. Кейсы. Эффективность", .pdf

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теги: искусственный интеллект аналитика госуправление тренды мнения

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