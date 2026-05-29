Искусственный интеллект: Оценка Anthropic выросла почти до $1 трлн, что сделало ее самым дорогим разработчиком ИИ в США

MForum.ru

Искусственный интеллект: Оценка Anthropic выросла почти до $1 трлн, что сделало ее самым дорогим разработчиком ИИ в США

29.05.2026, MForum.ru

Anthropic привлекла еще $65 млрд инвестиций от фондов, что подняло оценку этой компании почти до $1 трлн ($965 млрд), что позволило ей обойти OpenAI и стать самой дорогой компанией - разработчиком ИИ в Кремниевой долине.

Ключевым фактором столь быстрого роста Anthropic стала платформа для автоматизации написания кода Claude Code. Ее популярность такова, что доходы компании стремительно полетели вверх, ожидается, например, что по итогам 2q2026 года компания заработает $10.9 млрд, что более, чем в 2 раза больше, чем $4.8 млрд в 1q2026.

Anthropic к тому же движется сразу по нескольким востребованным направлениям, компания выпустила новую LLM Claude Opus 4.8, а также представила пока что лимитированный доступ к модели для усиления кибербезопасности - Claude Mythos.

В итоге в апреле 2026 года уже порядка 34.4% опрошенных компаний платили Anthropic, а доля пользователей OpenAI составляла 32.3%.

Такой резкий рост спроса создал проблему нехватки вычислительных мощностей. Компания, ее сейчас решает.

Следующие ожидающиеся шаги в этой гонке - выход крупнейших ИИ-компаний на IPO, к нему, кто официально, кто пока втихую, готовятся SpaceX (с ее SpaceXAI), OpenAI и Anthropic.

Может возникать вопрос - зачем делиться долей прибыли, ради сиюминутного поступления кэша? В условиях жесточайшей конкуренции нельзя останавливаться в расширении инфраструктуры. Это требует гигантских средств, которые, похоже, не могут дать закрытые раунды, но может дать IPO и последующая работа на рынке акций. Отсюда и стремление к размещению. Кроме того, компаниям нужны средства удержания своих бесценных сотрудников, а для этого хорошо подходят опционы на акции. А еще акции - это удобная валюта для покупки других необходимых компаний.

Но и рынок IPO не безграничен. Этим объясняется спешка - кто будет выходить на IPO раньше, тот соберет больше. И здесь, похоже, Anthropic запоздает относительно SpaceX и OpenAI ||

--

теги: искусственный интеллект участники рынка Anthropic инвестиции IPO оценка компании США

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

11.05. Илон Маск пересмотрел свое отношение к Anthropic, едва запахло большими деньгами для xAI

07.05. OpenAI завершила формирование совместного предприятия DeployCo с группой фондов прямых инвестиций

24.02. Американская Anthropic заявила, что ряд китайских ИИ-компаний незаконно использовали модель Claude для улучшения собственных систем

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

29.05. Оценка Anthropic выросла почти до $1 трлн, что сделало ее самым дорогим разработчиком ИИ в США

29.05. Процессорный модуль E2C3-COM на Эльбрус-2С3 включен в реестр

28.05. Сколтех собирается запустить контрактное производство фотонных чипов по технологии «кремний на изоляторе»

28.05. IBM инвестирует $10 млрд в создание крупномасштабного квантового компьютера к 2029 году

28.05. Японский госфонд JIC может продать производителя фоторезистов JSR спустя два года после его покупки

28.05. T2 внедрил геораспределенную отказоустойчивую систему мониторинга на базе российского решения Пульт

28.05. Yandex B2B Tech, Selectel и MetaMentor представили модель аренды ИИ-решений для бизнеса

28.05. 6G RAN: что известно и что неизвестно

28.05. МТС в Забайкальском крае усилил сеть LTE в пригороде Читы

27.05. В ТМТ Консалтинг оценили размер и динамику изменений на российском рынке виртуальных АТС

27.05. МегаФон в Тамбовской области - покрытие улучшено в селе Ракша

27.05. MWS Cloud и Ситикард заключили соглашение о сотрудничестве

27.05. Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме

27.05. С 27 мая в России ограничен параллельный импорт компьютерной техники и комплектующих ряда производителей, включая Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba и ряда других брендов

26.05. Билайн отчитался за первый квартал 2026 года

Все статьи >>

Новости

29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов

29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749

28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515

28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s

28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов

27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий

27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27

26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч

26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов

26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146

25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером

25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса

25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию

22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч

22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч

22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115

21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558

21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go

21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка

20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: