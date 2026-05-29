Искусственный интеллект: Оценка Anthropic выросла почти до $1 трлн, что сделало ее самым дорогим разработчиком ИИ в США

Anthropic привлекла еще $65 млрд инвестиций от фондов, что подняло оценку этой компании почти до $1 трлн ($965 млрд), что позволило ей обойти OpenAI и стать самой дорогой компанией - разработчиком ИИ в Кремниевой долине.
Ключевым фактором столь быстрого роста Anthropic стала платформа для автоматизации написания кода Claude Code. Ее популярность такова, что доходы компании стремительно полетели вверх, ожидается, например, что по итогам 2q2026 года компания заработает $10.9 млрд, что более, чем в 2 раза больше, чем $4.8 млрд в 1q2026.
Anthropic к тому же движется сразу по нескольким востребованным направлениям, компания выпустила новую LLM Claude Opus 4.8, а также представила пока что лимитированный доступ к модели для усиления кибербезопасности - Claude Mythos.
В итоге в апреле 2026 года уже порядка 34.4% опрошенных компаний платили Anthropic, а доля пользователей OpenAI составляла 32.3%.
Такой резкий рост спроса создал проблему нехватки вычислительных мощностей. Компания, ее сейчас решает.
Следующие ожидающиеся шаги в этой гонке - выход крупнейших ИИ-компаний на IPO, к нему, кто официально, кто пока втихую, готовятся SpaceX (с ее SpaceXAI), OpenAI и Anthropic.
Может возникать вопрос - зачем делиться долей прибыли, ради сиюминутного поступления кэша? В условиях жесточайшей конкуренции нельзя останавливаться в расширении инфраструктуры. Это требует гигантских средств, которые, похоже, не могут дать закрытые раунды, но может дать IPO и последующая работа на рынке акций. Отсюда и стремление к размещению. Кроме того, компаниям нужны средства удержания своих бесценных сотрудников, а для этого хорошо подходят опционы на акции. А еще акции - это удобная валюта для покупки других необходимых компаний.
Но и рынок IPO не безграничен. Этим объясняется спешка - кто будет выходить на IPO раньше, тот соберет больше. И здесь, похоже, Anthropic запоздает относительно SpaceX и OpenAI ||
искусственный интеллект участники рынка Anthropic инвестиции IPO оценка компании США
