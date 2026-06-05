Искусственный интеллект: В Южной Корее призвали технологические компании делиться «избыточной прибылью» от ИИ с поставщиками и сотрудниками

MForum.ru
05.06.2026,
Соответствующее заявление сделать министр труда Южной Кореи, предупредив, что беспрецедентный рост сектора производства микросхем, вызванный ростом спроса на мощности искусственного интеллекта, может увеличить неравенство. Для борьбы с этим явлением компаниям, таким как Samsung Electronics, которые столкнулись с опережающим ростом прибылей за пределы целевых показателей, предложено рассмотреть возможность разделения избыточной прибыли с поставщиками, субподрядчиками и их работниками после вычета налогов, учитывая их вклад в корпоративный рост.
Министр также предложил начать публичный диалог о том, как должна делиться «избыточная прибыль» с тем, чтобы сократить разрыв между крупными конгломератами компаний и более мелкими поставщиками. Благая идея – поскольку текущая система распределения даже близко не выглядит эффективной и справедливой.
Министр Ким – бывший профсоюзный активист, и это прослеживается в его идеях и предложениях. Тем не менее, это он, по сути, спас мир от кризиса на рынке микроэлектроники, который могла вызвать забастовка рабочих Samsung, которую отменили в ночь перед ее началом, поскольку менеджмент Samsung Electronics и профсоюз работников компании сумели достичь временного консенсуса.
В частности, компания Samsung согласилась выплатить сотрудникам специальные бонусы, если ее годовая операционная прибыль с 2026 по 2028 год превысит 200 триллионов вон ($129,3 миллиарда).
С Кимом согласны далеко не все в Корее. В частности, оппозиционная партия «Народная сила» (ПНП) заявила, что он выдвинул «опасную идею государственного вмешательства, подрывающую основы рыночной экономики». Разумное замечание. Прозвучали даже обвинения в «коммунистических идеях», от чего Ким «открестился», заявив, что реализация его предложений приведет к реинвестициям в цепочку поставок, что повысит конкурентоспособность и поможет Южной Корее справиться с проблемами низкого экономического роста.
Согласно правительственным данным, в первом квартале разрыв в доходах между нижними 20% и верхними 20% домохозяйств в Южной Корее увеличился больше всего за шесть последних лет – богатые-богатеют, бедные-беднеют. Усугубляющееся неравенство сдержит рост четвертой по величине экономики Азии, заявил Ким.
((по материалам Reuters))
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теги: искусственный интеллект микроэлектроника системы распределения тренды
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