Искусственный интеллект: Внедряя ИИ в деятельность компании следует быть прагматичными

MForum.ru
04.06.2026,
Пару слов об интервью гендиректора Mango Office Дениса Голованова журналу Эксперт, с интересными идеями для реального бизнеса и телеком-рынка.
Дениса Голованова в отрасли многие знают как человека, умеющего внедрять ИИ в крупном бизнесе. В интервью он демонстрирует открытый и прагматичный подход - открыто говорит, что рынок ИИ сейчас сильно перегрет маркетингом.
По-настоящему технологию используют буквально несколько корпораций из банковской сферы, ритейла, страхования и промышленности. Другие пока больше играются в редактирование текстов, генерацию картинок и базовый анализ табличек.
Разрыв между лидерами и остальным рынком огромный. При этом правильный вопрос при внедрении ИИ должен быть прагматичным и звучать не «какой инструмент моднее», а «какой конкретно процесс можно ускорить, удешевить или упростить».
Кроме того, отвечая на вопросы журналиста, Голованов подробно рассказывает о том как трансформировалась компания с момента его назначения в ноябре 2025. Первые месяцы ушли на аудит базового ландшафта компании. За рекордные три месяца приняли продуктовую стратегию до 2030 года. Параллельно провели один из самых сложных этапов - объединили несколько компаний в орбите Mango Office под управлением Ростелекома в единую группу активов. Под эти задачи обновили и команду топов: в компанию пришли коммерческий директор Алексей Рубцов и продуктовый директор Владимир Торопецкий.
Получился хороший кейс - как быстро перестраивать крупный ИТ-бизнес с опорой, в том числе, на ИИ.
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теги: искусственный интеллект кейсы мнения
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