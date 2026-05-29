Искусственный интеллект: Demand Gen: Google отбирает «пульт» у маркетологов

29.05.2026,
Google объединяет с ИИ-платформой Demand Gen сеть медийной рекламы Google Display Network, которая работала почти 20 лет, разработчики отбирают у маркетологов пульт управления и передают его машине.
“Нажми на кнопку - получишь результат” - звучит удобно, однако цена такого удобства - зависимость от алгоритма, который не контролируют и не до конца понимают ни пользователи, ни рекламодатели.
Если внутренние данные в беспорядке, ИИ просто сожжет бюджет - быстро и без объяснений.
Впрочем, давайте разберемся в этой новости, свяжем ее с существующими трендами.
Рекламодатели привыкли самостоятельно выбирать сайты, аудитории и форматы рекламы - сложившийся консенсус существует уже порядка 20 лет. Теперь они смогут загружать изображения, видео и заголовки, а ИИ сам решит, где, кому и в каком формате следует показывать рекламу.
Ручное управление рекламными кампаниями уходит в прошлое, привычные метрики в духе CTR и CPC теряют смысл. На первый план выходят бизнес-показатели, включая стоимость привлечения клиента и окупаемость затрат на рекламу.
Работа команд маркетологов и рекламных агентств трансформируется: на смену производству “отшлифованных” роликов приходится непрерывное формирование потока сырого материала. Результат складывается из плодов вдохновения и огромных объемов исходного материала – ИИ нужно кормить!
В целом, тренд на “кормление” ИИ развивается и в других отраслях - отдельные команды теперь нанимают джунов, чтобы сэкономить на токенах и делегировать ИИ более высокоуровневые задачи.
Бизнесу, запускающему кампании, требуется качественная интеграция с CRM и иными системами: ИИ оптимизирует рекламу не по кликам, а по реальным результатам: покупкам, заявкам и регистрациям. Чтобы это работало, Google должен знать, что человек, увидевший рекламу, действительно купил товар - а эта информация содержится на стороне компании, в системе учета заказов. Некачественная смычка систем приведет к тому, что ИИ начнет тратить бюджеты впустую.
Многомиллионный рекламный бюджет может зависеть от качества одного API-соединения Google и CRM-системы, изначально создававшейся под принципиально-иные задачи.
В целом, индустрия движется от модели “рекламное место сдается” к “ИИ-агент сам найдет клиентов”. Рекламодатели не управляют рекламой вручную – большая часть контроля переходит к ИИ. ||
((по материалам Artificial Intelligence News))
теги: искусственный интеллект применения искусственного интеллекта инструменты рекламы инструменты маркетинга автоматизация
