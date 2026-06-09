Искусственный интеллект: Данные вместо формул: европейские суперкомпьютеры проигрывают американскому стартапу

09.06.2026, MForum.ru

Американский стартап WindBorne Systems представил инструмент прогнозирования погоды с элементами ИИ - новинка обеспечивает более частые и точные прогнозы, чем «лучшая в мире» европейская система ECMWF. Речь идет о шестой версии WeatherMesh, выдающей ежечасные прогнозы с разрешением в 3 км для континентальной части США.

Для сбора данных WindBorne использует порядка 400 аэростатов, обеспечивающих прямое поступление данных в аналитическую модель.

В 2025 году компания пережила столкновение самолета United Airlines с одним из аэростатов – к счастью, размеры пакета датчиков исключили серьезный ущерб для пилотируемого борта.

Компания сотрудничает с NOAA, американской системой прогнозирования погоды, ВВС и ВМФ США, а также с инвесторами и трейдерами.

Новость отражает тренд на приватизацию государственных функций через AI и представляет физический сбор данных, как производство «новой нефти».

((по материалам Techcrunch))

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