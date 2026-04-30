Анонсы: Tecno Spark 50 Pro – дизайн в стиле iPhone 17 Pro и защита IP69

17.06.2026, MForum.ru

Tecno официально представила смартфон Spark 50 Pro, который быстро привлёк внимание необычным сочетанием характеристик. Новинка получила дизайн, вдохновлённый iPhone 17 Pro, но с одним важным отличием: вместо трёх камер на задней панели здесь установлена всего одна (второй сенсор - номинальный).

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony LYTIA 600 (1/1.95 дюйма, f/1.8) . Благодаря крупному сенсору устройство лучше справляется со съёмкой в условиях недостаточного освещения. Поддерживается технология FlashSnap с выдержкой до 1/10 000 секунды для съёмки движущихся объектов.

Экран — 6.78-дюймовая IPS-панель с частотой обновления 120 Гц. Разрешение — HD+. Фронтальная камера — 8 МП.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G100 Ultimate, который набирает около 550 тысяч баллов в AnTuTu — этого достаточно для повседневных задач и большинства игр . Объём оперативной памяти — до 8 ГБ, встроенной — до 256 ГБ. Технология Memory Fusion 4.0 позволяет расширить виртуальную оперативную память до 24 ГБ.

Tecno Spark 50 Pro предлагается в двух вариантах аккумулятора: 5600 мАч (двухъячеечный) или 6000 мАч (одноячеечный) в зависимости от региона . В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка 60 Вт — до 63% за 30 минут, полный цикл занимает около 55 минут . Tecno заявляет, что батарея сохранит более 80% ёмкости после шести лет ежедневного использования (свыше 1900 циклов зарядки) .

Одна из ключевых особенностей — защита IP68 и IP69. Tecno Spark 50 Pro выдерживает погружение в воду и воздействие горячих струй под высоким давлением . Толщина корпуса при этом составляет всего 7.8 мм . Также имеется сертификация SGS Five-Star Premium Drop Resistance.

Смартфон работает под управлением HiOS 16 на базе Android 16 . В комплект входит набор AI-функций: голосовой ассистент Ella AI Agent, AI Writing, AI Health Assistant, шумоподавление во время звонков, AI Eraser 2.0 и AI Extender для редактирования фото. Поддерживается технология FreeLink 2.0 для связи вне зоны покрытия сети.

Доступные цвета: черный Ink Black, серый Titanium Grey, голубой Midnight Blue, оранжевый Dynamic Orange и белый Cloud White. Информация о цене и сроках начала продаж пока не раскрыта.