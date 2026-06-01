Тренды телекома: Индийская Jio делает ставку на монетизацию 5G, ИИ и экспорт технологий, демонстрируя направления развития всей «телеком» отрасли

01.06.2026, MForum.ru

Годовой отчет Jio дает представление о стратегии индийского телекома Jio на ближайшие месяцы. Компания, похоже, все еще не решила, когда она будет проводить IPO, от которого она, как ожидается может получить $4 млрд.

Из интересных цифр: к концу марта 2026 года у компании 524 млн абонентов, включая 268 млн 5G. За 3 года с момента запуска сеть Jio True 5G обошла по этому показателю сеть 4G и теперь обеспечивает 55% беспроводного трафика данных.

Компания стремится монетизировать инвестиции в частоты и инфраструктуру 5G, но пока что особо в этом не преуспела. Недавно Jio направила письмо индийскому регулятору, выразив поддержку предложению Bharti Airtel Priority Postpaid, которая использует сегментирование сети на основе 5G для улучшения качества обслуживания абонентов с постоплатными тарифами. Запуск этой услуги вызывал дискуссию, не нарушает ли это принципы сетевого нейтралитета, снижая качество обслуживания абонентов Airtel с предоплаченными тарифами.

Другое направление активной деятельности компании – фиксированный ШПД. На конец марта 2026 года у компании 27 млн подключений к фиксированному ШПД, что оценивается как 43% рынка. Jio использует для этого собственную технологию радиосвязи «точка-много точек» в нелицензируемом диапазоне частот. Объем передачи данных в этой сети – 241 эксабайт в год, годовой прирост – 30.8%.

Компания планирует международную экспансию, предоставляя услуги в партнерстве с местными операторами. Это будет включать облачные RAN, ядро 5G, OSS/BSS, FWA на основе UBR, JioBharat, JioTV+ и приставки Jio. Пока что индийские телеком-компании были замечены в продажах, разработанных внутри страны технологий на международных рынках. При этом индийской компании придется столкнуться с конкуренцией глобальных вендоров, таких как Ericsson, Nokia и Samsung.

Из годового отчета компании ясно следует, что ИИ станет центральным элементом роста компании. Для этого создана компания Reliance Intelligence, задача которой создавать суверенные возможности ИИ, которые будут доступны каждому индийцу. Для поддержки этой цели компания инвестирует в ИИ-ЦОД, создавая в Индии вычислительную инфраструктуру. Компания планирует объединить эту инфраструктуру с многоязычными и голосовыми платформами ИИ, стремясь снизить стоимость внедрения ИИ по всей стране.

Для ускорения внедрения ИИ и превращения этой технологии в общедоступную для всех и каждого Reliance сотрудничает с американскими глобальными компаниями, работающими в области ИИ. В частности, компания предлагает своим абонентам 18 месяцев бесплатного доступа к Google Gemeni.

Независимо от того, состоится ли IPO компании в 2026 году, годовой отчет компании демонстрирует, что амбиции Jio более не ограничиваются ростом количества абонентов или расширением сети сотовой связи. Это соответствует изменениям стратегий и других телекоммуникационных компаний, которые сосредоточены на изучении продвижения за пределы традиционных услуг передачи голоса и данных. ||

((По материалам LightReading))

теги: телеком тренды телекома крупнейшие телеком-операторы тренды рынка телекома Индия Jio

