Тренды телекома: Вымпелком и Ростелеком упростили доступ к линейно-кабельной инфраструктуре Ростелекома

MForum.ru
01.06.2026,
Компании сообщают, что за счет интеграции ИТ-систем компаний удалось снизить среднее время и трудозатраты на подачу и обработку заявок на 30%. Проект продолжает стратегическое партнерство компаний после цифровизации межоператорских процессов аренды ресурсов.
Новое решение полностью автоматизирует процесс: от подачи заявки до получения ответа. Система автоматически маршрутизирует обращения, отслеживая статус на каждом этапе и исключает ручные операции, снижая влияние человеческого фактора на сроки согласования. Данные передаются через защищённый канал в соответствии с современными стандартами информационной безопасности. Это обеспечивает надёжность взаимодействия между системами и минимизирует риск ошибок.
Внедрение решения уже дало ощутимый экономический и операционный эффект: ускорена обработка запросов, повысилась прозрачность для всех участников процесса, а также улучшилась межоператорская координация при развитии сетевой инфраструктуры.
Стороны намерены расширить интеграцию на новые бизнес-процессы.
Денис Макаров, директор по строительству фиксированных сетей связи «ВымпелКома»:
«При строительстве оптических линий связи операторы активно используют инфраструктуру друг друга, доступ к которой регулируется правилами недискриминационного доступа. До недавнего времени запрос технических условий требовал сложного бумажного документооборота, однако сегодня собственники инфраструктуры, включая “Ростелеком", переходят на цифровые решения. В этом году мы создали цифровой “мостик" между CRM “Ростелекома" и системой управления строительством фиксированной сети 1С:Workorder, позволяющий запрашивать доступ к инфраструктуре и получать ответы напрямую через систему контроля стройки, исключая бумажную волокиту. Этот шаг стал первым на рынке, существенно повысив эффективность взаимодействия между операторами и собственниками инфраструктуры».
Кирилл Карасев, директор по работе с федеральными операторами связи и контент-провайдерами «Ростелекома»:
«Наше партнёрство с “ВымпелКомом" последовательно движется от автоматизации отдельных этапов к формированию целостной цифровой экосистемы. Если ранее мы сконцентрировались на автоматизации процессов подключения клиентов к услугам передачи данных, то сегодняшняя интеграция ИТ-систем выводит взаимодействие на принципиально новый уровень. Мы полностью перевели в цифровой контур процесс доступа к линейно-кабельной инфраструктуре — от первичной заявки до итогового решения. Это не просто сокращение ручного труда, а создание прозрачного, предсказуемого и безопасного взаимодействия, которое задает новые стандарты скорости и надёжности для всего рынка».
Алексей Кулешов, ИТ-лидер сегмента B2O «Ростелекома»:
«Реализованная интеграция - это шаг к формированию полноценной цифровой модели межоператорского взаимодействия. Наша задача - создать для партнёров простой и предсказуемый механизм доступа к кабельной инфраструктуре. Благодаря интеграции “ВымпелКом" теперь в режиме реального времени направляет запросы, отслеживает их статус и получает решения без дополнительных согласований и ручных операций. Мы рассматриваем этот проект как основу для масштабирования цифровых сервисов и развития единой экосистемы взаимодействия на рынке телекоммуникаций».
--
теги: телеком цифровизация айти партнерские проекты ВымпелКом Ростелеком линейно-кабельная инфраструктура
--
Публикации по теме:
01.06. Индийская Jio делает ставку на монетизацию 5G, ИИ и экспорт технологий, демонстрируя направления развития всей «телеком» отрасли
20.05. ICT.Moscow: в мире сохраняется тренд на кооперацию в сфере 6G
19.05. «Если говорить про линк, то давайте все-таки дадим его абоненту»
15.05. Прогноз развития телекоммуникационной отрасли России дадут на ЦИПР-2026
11.05. Многомерный кризис Европы – страны ЕС рискуют остаться без развитого 5G, но это только малая часть проблем
19.04. 6G - Samsung и Orange высказывают обоснованный скепсис в отношении нового "жэ"
17.04. Прибыль Ericsson упала на 79% - компания предупреждает о росте затрат на чипы
24.03. Кризис расползается по цепочке поставок
24.03. Практика российских бигтехов – только 7-10% пилотных ИИ-проектов 2025 года дошли до полноценного внедрения
19.03. Рынок ПК в России упал и вряд ли вырастет в ближайшее время
18.03. Nvidia надеется, что все же сможет поставить чипы H200 клиентам в Китае
16.03. Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB
24.02. Китайские 200 тысяч «бумажных» спутников – зачем китайцам разрешения?
18.02. Голландская Nexperia получит госкредит $60 млн для увеличения производства микросхем
18.02. Компания Adani Enterprises заявила, что инвестирует в ЦОДы, готовые к ИИ, $100 млрд к 2035 году
09.02. Интерфейс «мозг-компьютер» (ИМК) и влияние этого сегмента на рынок микроэлектроники
08.02. Ожидается, что квантовые вычисления станут ключевой технологией следующего поколения для решения сложных задач будущего
05.02. Google ставит на кон $185 млрд - инвестиции в ИИ-инфраструктуру удваиваются
05.02. Дефицит отменяет геополитику - "западные" производители ПК будут закупать китайскую память
03.02. Дмитрий Боднарь продолжает анализировать мировой рынок микроэлектроники на страницах сайта Время Электроники. Часть 3
01.06. МТС Web Services и K2Тех договорились о технологическом партнерстве для развития доверенного генеративного ИИ
01.06. Вымпелком и Ростелеком упростили доступ к линейно-кабельной инфраструктуре Ростелекома
01.06. Индийская Jio делает ставку на монетизацию 5G, ИИ и экспорт технологий, демонстрируя направления развития всей «телеком» отрасли
01.06. Samsung начала распространять новые модули HBM для отдельных клиентов
29.05. Demand Gen: Google отбирает «пульт» у маркетологов
29.05. Многие новые модели мобильных роутеров 3G/4G популярных брендов плохо справились с тестами лаборатории МегаФона
29.05. Лед тронулся? Каким будет 5G в России в ближайшие годы
29.05. Оценка Anthropic выросла почти до $1 трлн, что сделало ее самым дорогим разработчиком ИИ в США
29.05. Процессорный модуль E2C3-COM на Эльбрус-2С3 включен в реестр
28.05. Сколтех собирается запустить контрактное производство фотонных чипов по технологии «кремний на изоляторе»
28.05. IBM инвестирует $10 млрд в создание крупномасштабного квантового компьютера к 2029 году
28.05. Японский госфонд JIC может продать производителя фоторезистов JSR спустя два года после его покупки
28.05. T2 внедрил геораспределенную отказоустойчивую систему мониторинга на базе российского решения Пульт
28.05. Yandex B2B Tech, Selectel и MetaMentor представили модель аренды ИИ-решений для бизнеса
01.06. Honor Win Turbo получил АКБ 10 000 мАч, Dimensity 8500 и IP69K при цене 340 евро
01.06. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями
29.05. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов
29.05. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515
28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов
27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий
27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27
26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч
26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов
26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146
25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером
25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса
25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию
22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч
22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч
22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go