Тренды телекома: Вымпелком и Ростелеком упростили доступ к линейно-кабельной инфраструктуре Ростелекома

01.06.2026, MForum.ru

Компании сообщают, что за счет интеграции ИТ-систем компаний удалось снизить среднее время и трудозатраты на подачу и обработку заявок на 30%. Проект продолжает стратегическое партнерство компаний после цифровизации межоператорских процессов аренды ресурсов.

Новое решение полностью автоматизирует процесс: от подачи заявки до получения ответа. Система автоматически маршрутизирует обращения, отслеживая статус на каждом этапе и исключает ручные операции, снижая влияние человеческого фактора на сроки согласования. Данные передаются через защищённый канал в соответствии с современными стандартами информационной безопасности. Это обеспечивает надёжность взаимодействия между системами и минимизирует риск ошибок.

Внедрение решения уже дало ощутимый экономический и операционный эффект: ускорена обработка запросов, повысилась прозрачность для всех участников процесса, а также улучшилась межоператорская координация при развитии сетевой инфраструктуры.

Стороны намерены расширить интеграцию на новые бизнес-процессы.

Денис Макаров, директор по строительству фиксированных сетей связи «ВымпелКома»:

«При строительстве оптических линий связи операторы активно используют инфраструктуру друг друга, доступ к которой регулируется правилами недискриминационного доступа. До недавнего времени запрос технических условий требовал сложного бумажного документооборота, однако сегодня собственники инфраструктуры, включая “Ростелеком", переходят на цифровые решения. В этом году мы создали цифровой “мостик" между CRM “Ростелекома" и системой управления строительством фиксированной сети 1С:Workorder, позволяющий запрашивать доступ к инфраструктуре и получать ответы напрямую через систему контроля стройки, исключая бумажную волокиту. Этот шаг стал первым на рынке, существенно повысив эффективность взаимодействия между операторами и собственниками инфраструктуры».

Кирилл Карасев, директор по работе с федеральными операторами связи и контент-провайдерами «Ростелекома»:

«Наше партнёрство с “ВымпелКомом" последовательно движется от автоматизации отдельных этапов к формированию целостной цифровой экосистемы. Если ранее мы сконцентрировались на автоматизации процессов подключения клиентов к услугам передачи данных, то сегодняшняя интеграция ИТ-систем выводит взаимодействие на принципиально новый уровень. Мы полностью перевели в цифровой контур процесс доступа к линейно-кабельной инфраструктуре — от первичной заявки до итогового решения. Это не просто сокращение ручного труда, а создание прозрачного, предсказуемого и безопасного взаимодействия, которое задает новые стандарты скорости и надёжности для всего рынка».

Алексей Кулешов, ИТ-лидер сегмента B2O «Ростелекома»:

«Реализованная интеграция - это шаг к формированию полноценной цифровой модели межоператорского взаимодействия. Наша задача - создать для партнёров простой и предсказуемый механизм доступа к кабельной инфраструктуре. Благодаря интеграции “ВымпелКом" теперь в режиме реального времени направляет запросы, отслеживает их статус и получает решения без дополнительных согласований и ручных операций. Мы рассматриваем этот проект как основу для масштабирования цифровых сервисов и развития единой экосистемы взаимодействия на рынке телекоммуникаций».

