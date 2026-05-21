Анонсы: Infinix Smart 20 – большой 120-герцовый экран и автономность за 145 долларов

10.06.2026, MForum.ru

Infinix представила в Индии смартфон Smart 20, нацеленный на покупателей, ищущих недорогой аппарат с большим дисплеем и приемлемой производительностью. Новинка приходит на смену модели Smart 10 и предлагает улучшения в области экрана, аппаратного обеспечения и аккумулятора, сохраняя при этом тонкий дизайн.

Infinix Smart 20 оснащён 6.78-дюймовым HD+ IPS LCD-экраном с частотой 120 Гц и центральным отверстием под фронтальную камеру. Панель поддерживает яркость до 700 нит в режиме HBM и оснащена интерфейсом Dynamic Bar для уведомлений и отображения статуса.

Аппаратной основой служит процессор MediaTek Helio G81 Ultimate в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1 объёмом до 128 ГБ. Infinix также предлагает функцию виртуального расширения ОЗУ и поддержку карт microSD до 2 ТБ.

Камеры представлены 8-мегапиксельной основной с дополнительным сенсором и двойной светодиодной вспышкой. Фронтальная камера тоже на 8 МП. Устройство работает на XOS 16 (база Android 16). Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает зарядку 15 Вт и реверсивную 5 Вт. Среди прочего: стереодинамики с DTS, боковой сканер отпечатков, ИК-порт, защита IP64 и технология UltraLink для связи между совместимыми устройствами Infinix на расстоянии до 1 км без сотовой сети.

Infinix Smart 20 доступен в двух версиях: 4/64 ГБ — 12 499 рупий (примерно 145 долларов), 4/128 ГБ — 13 999 рупий (163 доллара). Цвета: Sunlike Orange, Cloudline Blue, Shadow Black и Polaris Titanium. При покупке по банковским картам доступна мгновенная скидка 500 рупий, снижающая стартовую цену до 11 999 рупий. Продажи стартуют 12 июня на Flipkart и в онлайн-магазине Infinix India.

Infinix Smart 20 — типичный представитель бюджетного сегмента, где главное — предложить максимум за минимальные деньги. 120-герцовый экран за 145 долларов — это сильный аргумент, особенно в Индии, где конкуренция среди дешёвых смартфонов огромна. 5200 мАч обеспечат полтора дня работы, а технология UltraLink (связь на 1 км без сети) — интересная фишка для сельской местности или походов. Компромиссы предсказуемы: слабый процессор Helio G81 Ultimate (игры — не его стихия), HD+ разрешение экрана, медленная зарядка 15 Вт и скромные камеры.