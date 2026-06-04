Мобильная связь: Государственный оператор сотовой связи Узбекистана успешно приватизирован группой международных инвесторов

MForum.ru
04.06.2026,
Приватизацию провели по полной – продана доля в 100% в уставном капитале оператора ООО Universal Mobile Systems (MobiUz). Об этом сообщает правительственный портал Республики Узбекистан.
Что продавалось?
Насколько мне известно, MobiUz это оператор с числом абонентов, приближающемся к 10 млн, что соответствует доле чуть больше 20% от общего числа абонентов Узбекистана.
Компания предоставляет услуги GSM 900/1800, 3G 2100 МГц, а 4G/LTE – 800 МГц, 1800 МГц и 2.6 ГГц; 5G – здесь есть некоторая необычность, аплинк реализован в диапазоне 2600 МГц, даунлинк – в b78 (3.5 ГГц), если источник не ошибается.
До сегодняшнего дня компания полностью принадлежала государству. А теперь, после проведенного международного открытого конкурса, у оператора появился новый владелец – консорциум финансовых инвесторов, возглавляемый американской компанией McKim and Company.
Компанию оценили в $351 млн (мультипликатор EV/EBITDA составил 7.4х), покупатели взяли на себя обязательство инвестировать до $0.5 млрд в развитие телеком-инфраструктуры компании. Что же, нет сомнений, что эти средства будут вложены в модернизацию инфраструктуры и развитие 5G.
Иногда операторы из стран Центральной Азии напоминают мне «неразменные пятаки». Они, бывает, переходят в руки иностранных инвесторов, а затем возвращаются. Впрочем, это не прогноз, а лишь мысли вслух, основанные на событиях прошлых лет, которые не могут быть основной для прогнозов.
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теги: мобильная связь покупки и продажи компаний приватизация Узбекистан MobiUz
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